Afrique: Quand des gouvernements instrumentalisent la chasse aux fake news

Du Ghana au Mozambique, la lutte contre les fausses informations s'intensifie. Mais certains gouvernements se servent de cette lutte pour encadrer les opinions publiques.

Alors que la désinformation menace la vie démocratique, en particulier à l'approche d'élections, et que l'intelligence artificielle facilite la manipulation et la création de contenus sur les réseaux sociaux, la chasse contre les fake-news s'organise.

Mais celle-ci n'est pas seulement menée par des médias responsables et la société civile. Des gouvernements se servent aussi de cette lutte pour contrôler l'information et, in fine, décider de la vérité.

La coopération nécessaire avec la société civile

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Dani Madrid-Morales, chercheur en journalisme et communication à l'université de Sheffield, estime que "si l'on se limite à ce que font les gouvernements, il n'y a que très peu, voire aucun pays, qui fasse vraiment du bon travail".

La situation est différente si l'on regarde le travail accompli par la société civile. En Afrique du Sud, Africa Check, Moxii Africa (anciennement Media Monitoring Africa) et la commission électorale indépendante coopèrent. Des collaborations similaires existent en République démocratique du Congo et au Sénégal.

Cependant, de nombreuses initiatives se concentrent sur les périodes de campagne électorale. Le reste du temps, le financement et la continuité du travail font souvent défaut.

Ghana : l'éducation aux médias jusque dans les villages

Le Ghana s'appuie, en collaboration avec l'organisation non gouvernementale Penplusbytes, sur la "Caravan of Hope". Soutenue par la DW Akademie et la GIZ, cette campagne itinérante vise à promouvoir l'éducation aux médias dans les communautés rurales, à travers le théâtre, des jeux de rôle, des vidéos en langues locales et des débats.

Rebecca Avusu, de Penplusbytes, a participé à l'élaboration du projet. Une étude a montré que les habitants faisaient surtout confiance à des personnes qu'ils connaissaient personnellement, comme les chefs de village traditionnels et les représentants locaux, explique-t-elle.

C'est pourquoi ces personnes de confiance ont été associées au projet. La caravane s'est rendue dans cinq districts et a touché quelque 3.000 personnes.

"Nous ne nous sommes pas contentés d'arriver avec des informations en espérant que les gens nous écoutent. Nous avons d'abord examiné quels canaux de communication existaient déjà au sein des communautés, puis nous avons collaboré avec des personnes qui jouissaient de la confiance des habitants", explique Rebecca Avusu.

Au Ghana, comme ailleurs, circulent de fausses informations sur les questions sanitaires. Des personnes se font aussi régulièrement piéger par de fausses offres d'emploi. Dernièrement, une rumeur s'est répandue dans une commune selon laquelle un fantôme menacerait les habitants et que quiconque l'apercevait était condamné à mourir. Par peur, certains ne sortaient plus de chez eux la nuit. D'autres n'osaient même plus se rendre dans leurs champs.

"Les gens confondent souvent la conviction avec la preuve de la vérité. Mais on peut paraître très sûr de soi tout en se trompant complètement", rappelle Rebecca Avusu.

Les personnes qui ne possèdent pas de smartphone ou qui ont un faible niveau d'éducation auront davantage de difficulté à vérifier une information. Ainsi, les informations relatives à la santé doivent être vérifiées directement auprès des cliniques ou des centres de santé.

Quand les gouvernements deviennent eux-mêmes le problème

Dani Madrid-Morales, de l'université de Sheffield, distingue trois types de désinformation : les fake news de tous les jours, comme les tentatives de fraude en ligne et les fausses alertes sanitaires, l'ingérence étrangère et la désinformation politique au sein d'un pays.

"Les gouvernements s'intéressent particulièrement à cette troisième catégorie", explique-t-il. Les partis au pouvoir cherchent, avant tout, à empêcher la diffusion d'informations négatives, mais aussi erronées à leur sujet.

Cette démarche est particulièrement visible dans la région du Sahel. Au Burkina Faso et au Mali, les gouvernements militaires ont expulsé des correspondants étrangers, fermé des médias et poursuivi des journalistes en justice.

Kenya : entre vérification des faits et contrôle de l'État

Le Kenya illustre également le conflit d'intérêt qui peut exister entre la lutte contre la désinformation et la liberté d'expression. Si le Media Council of Kenya soutient les journalistes et les initiatives de vérification des faits, les lois contre la diffusion de fausses informations font l'objet de critiques, car elles pourraient également être utilisées contre des opinions indésirables.

Dani Madrid-Morales réclame ainsi des organismes de contrôle indépendants, au risque de voir la peur de s'exprimer publiquement prendre le dessus.

Nigeria : un centre d'expertise international

Le Nigeria entend jouer un rôle majeur au niveau international en matière d'éducation aux médias. L'Institut international pour l'éducation aux médias et à l'information (Imili) a ouvert ses portes à Abuja en 2026, sous l'égide de l'Unesco. Il a pour mission de promouvoir la recherche, la formation et la coopération internationale.

Son indépendance sera déterminante, puisque l'éducation aux médias doit aussi permettre de porter un regard critique sur les informations diffusées par les pouvoirs publics.

Afrique du Sud : l'éducation aux médias commence à l'école

Avec Africa Check, l'Afrique du Sud dispose de l'une des organisations de vérification des faits les plus connues du continent. Celle-ci met à disposition du matériel pédagogique pour les collégiens et lycéens. Les élèves apprennent à reconnaître les images manipulées, à vérifier les sources et à gérer les fausses informations dans leurs propres groupes WhatsApp.

Mais l'éducation aux médias peut également renforcer la méfiance. "Le risque existe que de tels programmes donnent naissance à des personnes qui deviennent cyniques à l'égard de tous les médias", met en garde Dani Madrid-Morales.

L'éducation aux médias doit donc également enseigner comment reconnaître les sources fiables.

Mozambique : quand la chasse aux fake news se transforme en contrôle de l'information

Au Mozambique aussi, la société civile s'engage. L'institut des médias MISA Mozambique a lancé des initiatives de vérification des faits. Il forme de jeunes journalistes et des militants à la vérification des faits et surveille les réseaux sociaux.

Olívia Massango est journaliste, vice-présidente du Media Institute of Southern Africa (MISA) au Mozambique et directrice de l'information du groupe de presse privé Soico. Elle dénonce la tendance du gouvernement à protéger ses propres intérêts en invoquant des lois ou le pouvoir des institutions étatiques.

"Lorsqu'une situation devient gênante, le gouvernement a tendance à agir dans une optique d'autodéfense. Il invoque l'intérêt général, mais finit souvent par ne protéger que ce qui lui convient ou ce qui le dérange", explique Olivia Massango à la Deutsche Welle.

Elle cite comme exemple une coupure d'Internet justifiée par la protection de la sécurité publique.

"La lutte contre la désinformation ne doit pas signifier la criminalisation des opinions, de la critique ou du travail journalistique", rappelle la journaliste. Il est essentiel de disposer de lois claires, de sanctions proportionnées, d'instances de contrôle indépendantes et de décisions transparentes assorties de voies de recours.

Les modèles réglementaires européens pourraient servir d'inspiration, mais devraient être adaptés aux contextes sociaux et politiques respectifs. Les droits garantis par la Constitution ne doivent pas être remis en cause.

Influence étrangère : qui façonne l'opinion publique africaine ?

Les puissances étrangères influencent l'opinion publique sur le continent. Le réseau de recherche Afrobaromètre a ainsi étudié la manière dont la population évalue l'influence des acteurs internationaux.

Komi Amewunou, d'Afrobaromètre, a récemment présenté les résultats d'une série d'enquêtes lors de l'Africa Facts Summit 2026 à Nairobi. Dans un entretien avec la DW, il explique que 62 % des personnes interrogées ont une opinion favorable de l'influence politique et économique de la Chine sur le continent, contre 52 % pour les États-Unis. L'Union européenne arrive en troisième position.

Komi Amewunou note des différences marquées entre les anciennes puissances coloniales : dans les pays francophones, seuls 34 % des personnes interrogées voient l'influence de la France comme positive, tandis que dans les pays lusophones, 63 % ont une opinion favorable de l'influence du Portugal.

Ces perceptions ne sont pas forcément le résultat d'une propagande ciblée de la part des pays étrangers, observe Komi Amewunou. Elles sont également le fruit d'expériences vécues au quotidien, face au développement politique et économique d'un pays. Dans le même temps, Komi Amewunou souligne que "la radio reste le média le plus accessible en Afrique". La sensibilisation à la désinformation ne doit donc pas se focaliser uniquement sur les réseaux sociaux.