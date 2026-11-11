Afrique: Visa For Music 2026 - Quatre jours de concerts et de rencontres professionnelles à Rabat

La 13e édition de Visa For Music, festival et marché professionnel des musiques d'Afrique et du Moyen-Orient, se tiendra du 18 au 21 novembre à Rabat.

La programmation artistique s'articule autour de showcases live, d'une scène dédiée aux musiques électroniques au Chellah et d'un Focus Maroc réunissant quatre projets de la scène nationale, selon un communiqué des organisateurs.

En parallèle des concerts, le Forum abordera diverses thématiques notamment la circulation des artistes, le rôle des festivals dans les territoires et la place de l'intelligence artificielle dans la création musicale, précise la même source.

Quatre scènes pour découvrir la programmation artistique

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Le mercredi 18 novembre, Visa For Music donnera le coup d'envoi de sa 13e édition avec la parade urbaine, suivie d'une cérémonie d'ouverture au Théâtre National Mohammed V, lançant ainsi quatre jours de showcases et de découvertes musicales.

Le public pourra découvrir des dizaines de concerts live répartis sur quatre scènes emblématiques de la capitale : le Théâtre National Mohammed V, la Salle Bahnini, l'INSMAC (Institut National Supérieur de Musique et des Arts Chorégraphiques) et la Scène du Chellah pour les vibrations électro.

Cette 13e édition met en lumière une scène foisonnante et audacieuse, allant de la fusion afro-européenne avec Siân Pottok (Belgique/Congo/Inde) aux rythmes du monde entier, en passant par des voix captivantes comme Erol Josué (Haïti), Mariaa Siga (Sénégal) ou Enzo Avitabile (Italie).

La scène électro fera la part belle aux sonorités pointues avec des projets hybrides comme Moonshine (Canada/RDC) ou Taroug (Tunisie/Allemagne).

Enfin, la vitalité de la scène marocaine et de sa diaspora occupe une place centrale. Elle sera brillamment représentée par les showcases live de Meryem Aboulouafa et Sara Moullablad, ainsi que par l'expérience électro de « Gnawatronic », projet de Omary & Hind Ennaira. La Session Focus Maroc réunira également : R2D, JBIINA, ONZY JAZZBAR et YVZID.

Un marché professionnel autour des enjeux de la filière

Véritable épicentre du réseautage, le marché professionnel réunira artistes, producteurs, programmateurs et représentants de festivals autour du Forum, d'un Salon professionnel de plus de 30 exposants et de rendez-vous B2B.

Labels, agences de booking et institutions y prendront part. Des sessions de speed meetings permettront aux artistes et à leurs équipes de présenter leurs projets et d'échanger avec les programmateurs sur les possibilités de diffusion et de tournée.

Le Forum proposera cette année un cycle dense de conférences, masterclasses et ateliers pratiques dédiés aux enjeux d'avenir, indique le communiqué.

Ainsi, les conférences aborderont le rôle des festivals dans les territoires, leur avenir et les conditions de leur organisation en période de crise. La relation entre artistes et publics, l'intelligence artificielle et l'accès aux scènes internationales seront également au programme, avec notamment « Entre authenticité et tendances : la création musicale à l'ère des algorithmes » et « Des scènes locales aux marchés européens : construire une tournée internationale ».

Les masterclasses porteront sur les stratégies de diffusion et de distribution, ainsi que sur la manière dont les artistes construisent leur identité visuelle et présentent leur parcours à l'ère numérique. La masterclass « Structurer l'industrie musicale africaine : le cas du Cameroun » abordera l'organisation de la filière à partir d'un exemple national.

Les ateliers permettront, quant à eux, aux participants de travailler la production musicale et l'intelligence artificielle sur Ableton Live, de préparer la présentation de leur projet à l'international et de développer leur présence scénique à travers le travail du corps, du souffle et de la voix. Le volet technique sera consacré à la sonorisation des concerts et à la maîtrise du conducteur de spectacle.

Un programme OFF pour prolonger les échanges

En marge des scènes principales, le programme OFF offrira aux professionnels des discussions prospectives inspirantes : « Musique et découvrabilité », « Circulation de la musique et marchés professionnels en Afrique », ainsi que des immersions techniques et créatives, prolongeant ainsi l'expérience et les synergies au-delà des scènes.

Depuis sa création, Visa For Music s'engage à soutenir la jeunesse et la diversité à travers un accès gratuit aux activités pour les jeunes professionnels marocains et de la diaspora, des tarifs étudiants et des actions de médiation culturelle. Le festival promeut également la parité et la représentation féminine, avec au moins 30% de femmes parmi les professionnels et veille à assurer une représentation équilibrée des artistes et des intervenants.