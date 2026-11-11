Guinée Bissau: Une douzaine d'armes et des sacs d'argent saisis dans la résidence de l'ancien ministre de l'Économie, Soares Sambù à Bissau

10 Novembre 2026
Confidentiel Afrique (Dakar)
Par Chérif Ismael AÏDARA

Après que Soares Sambú, ancien titulaire du portefeuille de la diplomatie bissau-guinéenne, ex- ministre de l'Économie et ultra- proche lieutenant du président déchu Umaro Sissoco Embalo, a refusé, selon des informations exclusives obtenues par Confidentiel Afrique, de se conformer à l'ordre de livrer des armes- sur demande formelle du Commandement Militaire- qui a mené une opération spéciale et incessante de recherche et de saisie à sa résidence.

La purge se poursuit au niveau de l'appareil politique névralgique de l'ex- président Umaro Sissoco Embalo. Un de ses faucons vient de tomber, Soares Sambú. Ce dernier occupait le poste stratégique de ministre de l'Économie de Guinée Bissau, avant la chute du régime Embalo. Pendant l'opération, menée dans la grande sérénité par le Commandement militaire, marquée par une forte intervention, des dizaines d'armes à feu et plusieurs sacs contenant de l'argent ont été saisis à sa résidence de Bissau.

Selon des informations crédibles en possession de Confidentiel Afrique, ses gardes de sécurité ont été désarmés puis emmenés à la Présidence de la République, où ils seront soumis à des interrogatoires.

Confidentiel Afrique suit l'affaire de très près.

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