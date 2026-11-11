Afrique: Soutenir la recherche médicale locale pour développer des médicaments

Yaoundé — Pour décrocher leur doctorat en pharmacie il y a quelques semaines à l'université de Dschang (Cameroun), Vankwe Gillian Ngam, Linda Abieme Mbah et Loïc Fongang ont soutenu des thèses dans lesquelles ils proposent des solutions thérapeutiques à quelques-unes des maladies qui sévissent le plus dans la société camerounaise.

A l'instar des ovules gynécologiques élaborés à partir de l'extrait du clou de girofle (une épice très utilisée en cuisine) pour traiter les candidoses vulvovaginales. C'est aussi le cas d'un médicament traditionnel pour soigner les troubles sexuels masculins. Il y a également cette solution locale pour améliorer la prise en charge de l'hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) chez les enfants.

Selon Rose Ngono Mballa, directrice générale du Laboratoire national de contrôle de qualité des médicaments et d'expertise (LANACOME), cheffe de Département de la pharmacologie et de médecine traditionnelle à l'université de Yaoundé I, ces solutions thérapeutiques sont certes « encourageantes », mais elles sont « non abouties ».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"La dépendance aux produits de santé importés, les difficultés d'approvisionnement et le coût de certains traitements rappellent l'importance de développer des capacités locales de recherche, de production et de contrôle de la qualité des produits de santé"Hemes Nkwa, YOHEDA, Cameroun

L'enseignante, qui a présidé des jurys lors de ces soutenances, clarifie en disant que des études cliniques doivent se poursuivre avant de parvenir à leur homologation.

« Quand ils auront traversé ces essais, on pourra alors parler de médicaments. Pour l'heure, ces solutions restent à leur étape expérimentale et c'est parfois risqué de commencer à les proposer aux patients comme certains le font très souvent », explique-t-elle à SciDev.Net.

Hemes Nkwa, présidente de l'association Youth for health and development of Africa (YOHEDA) - engagée dans des actions de santé et de développement, abonde dans le même sens.

Pour elle, ces innovations doivent faire l'objet d'études approfondies, adaptées à leur stade de développement, permettant notamment d'évaluer leur qualité, leur sécurité, leur efficacité, leur dosage et leur rapport bénéfice-risque.

« Les évaluations réglementaires nécessaires doivent également être réalisées avant leur utilisation clinique ou leur commercialisation, selon les exigences applicables », soutient-elle.

Long chemin

Après le développement de ces prototypes, les concepteurs reconnaissent que le processus pour aboutir à des médicaments commercialisables reste long et nécessite des investissements importants.

« Ce dont j'ai le plus besoin actuellement, c'est d'un soutien pour faire passer les ovules à l'étape suivante. J'ai pu mettre au point et tester la formulation in vitro dans le cadre de mes recherches, mais il reste encore un long chemin à parcourir... », explique Vankwe Gillian Ngam, conceptrice des ovules gynécologiques, dénommés Vankwezole.

Elle ajoute avoir également besoin de financements pour mener d'autres études, notamment des études de sécurité et d'efficacité, des essais cliniques, des contrôles de qualité et les démarches réglementaires nécessaires à l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché le moment venu.

« J'apprécierais également beaucoup de bénéficier des conseils techniques et du mentorat d'experts en développement pharmaceutique, en formulation, en recherche clinique et en affaires réglementaires », dit-elle.

Son rêve « n'est pas seulement de développer le Vankwezole en laboratoire, mais de le voir devenir une solution thérapeutique sûre, efficace et accessible pour les femmes », précise-t-elle.

Pour Linda Abieme Mba, qui a mis au point un traitement contre les dysfonctions sexuelles masculines en s'inspirant d'un savoir-faire ancestral, les pouvoirs publics et d'autres acteurs peuvent jouer un rôle important dans de développement de ces solutions.

« Sur le plan financier, un soutien est nécessaire pour couvrir les coûts des différentes étapes restantes. Sur le plan technique, un accès facilité à des plateaux techniques et laboratoires spécialisés faciliterait la réalisation de certaines analyses », fait-elle savoir.

Sur le plan règlementaire, « un accompagnement des autorités compétentes (ministère de la Santé publique, LANACOME...) permettrait de faciliter les démarches liées au brevet et à l'homologation du produit », soutient-elle.

D'après Loic Fongang, concepteur du Pulmocor, une formule pour améliorer la prise en charge de l'HTAP chez les enfants, son travail n'avait pas vocation à élaborer des médicaments industriels à base de sildénafil, mais plutôt de proposer des formules validées, faciles à réaliser en pharmacie afin de répondre au besoin non satisfait par les médicaments industriels.

« [...] Des formules de préparations pharmaceutiques doivent être publiées à l'échelle nationale dans un guide appelé formulaire thérapeutique magistral. Ceci pour que tout pharmacien ayant un plateau technique suffisamment adapté puisse les réaliser et satisfaire ainsi les besoins de la population en garantissant toujours leur qualité », dit-il.

Il indique qu'un « tel document doit être construit formule après formule, selon la demande existante et sous l'encadrement du ministère de la Santé à travers sa Direction de la pharmacie, du médicament et des laboratoires ».

Accompagnement

Contacté, ce service qui est chargé de l'organisation et de la coordination des activités de régulation du secteur pharmaceutique du Cameroun, n'a pas donné de suite aux sollicitations de SciDev.Net.

Toutefois, Rose Ngono Mballa du LANACOME invite les concepteurs de ces solutions thérapeutiques à se rapprocher des instances de validation (LANACOME, ministère de la Santé, Commissions pour le développement de la médecine traditionnelle...) pour leur accompagnement.

« Au sein de ces instances, ils trouveront des conseils, des mécanismes de parachèvement de leurs travaux », soutient-elle, ajoutant que « le pays a besoin de telles solutions pour développer la médecine locale ».

C'est pourquoi, Hemes Nkwa affirme que ces jeunes chercheurs doivent être encouragés et accompagnés à travers des accès aux infrastructures et aux plateformes d'expérimentation.

Mais aussi par « un accompagnement par des experts, des collaborations entre universités, structures de santé et industries pharmaceutiques, ainsi qu'un appui pour les essais cliniques, la protection de la propriété intellectuelle et les démarches réglementaires », argumente-t-elle

Elle ajoute qu'il est également important de créer des mécanismes de financement capables d'accompagner les projets depuis la recherche fondamentale jusqu'à la mise à disposition des produits finaux.

Solutions thérapeutiques adaptées

Selon Hemes Nkwa la pertinence de ces innovations réside dans leur capacité à repenser la manière dont nous concevons et développons les solutions de santé en Afrique.

Selon ses déclarations, notre continent dispose d'une biodiversité « exceptionnelle », de savoirs endogènes « riches » et de compétences scientifiques qui méritent d'être davantage mobilisés.

« Il s'agit de faire collaborer nos savoirs locaux avec les connaissances médicales modernes afin de produire de nouvelles connaissances et, potentiellement, des solutions thérapeutiques adaptées à nos besoins », fait-elle savoir.

Soulignant au passage que ces initiatives sont également pertinentes au regard des enjeux d'autonomie sanitaire.

« La dépendance aux produits de santé importés, les difficultés d'approvisionnement et le coût de certains traitements rappellent l'importance de développer des capacités locales de recherche, de production et de contrôle de la qualité des produits de santé », ajoute Hemes Nkwa.

Soutenir l'innovation pharmaceutique locale, dit-elle, peut contribuer, à terme, à diversifier l'offre thérapeutique, à renforcer la résilience de nos systèmes de santé et à améliorer l'accès à des traitements adaptés aux réalités de nos populations.