Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 11 novembre 2026

revue de presse

Afrique: COP31 : Le continent exige des engagements financiers concrets pour faire face à l'urgence climatique

À Antalya, en Turquie, où la 31e Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP31) s'est ouverte le 9 novembre 2026, les pays africains entendent placer le financement climatique au centre des négociations. Face à l'aggravation des effets du dérèglement climatique, le continent réclame des ressources prévisibles, accessibles et adaptées à ses besoins. Une revendication majeure pour des économies qui subissent de plein fouet une crise à laquelle elles ont historiquement peu contribué.

Pour l'Afrique, l'heure n'est plus aux promesses, mais à leur concrétisation. Dès l'ouverture de la COP31, lundi 9 novembre, le Groupe africain des négociateurs (AGN) a réaffirmé sa volonté de faire du financement climatique une priorité des discussions internationales. L'objectif est clair : obtenir des mécanismes capables de transformer les engagements des pays développés en ressources effectivement mobilisables pour les États les plus vulnérables. (Source AllAfrica)

Mali : Les orpailleurs expulsés de Guinée retournent dans leur pays d'origine

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Après avoir été refoulés de Guinée, des centaines d’orpailleurs commencent à quitter le Mali pour rejoindre leurs pays d’origine. Regroupés sur le site minier d’Ouezzindougou, dans la périphérie de Bamako, ces jeunes travailleurs attendent des moyens de transport pour rentrer chez eux.

Venus notamment du Burkina Faso et du Bénin, ils avaient rejoint la Guinée pour travailler dans les sites d’orpaillage. Leur départ intervient après une vaste campagne des autorités guinéennes contre l’exploitation aurifère illégale. (Source Africa news)

Ghana : Nouvelle découverte d’hydrocarbures au large des côtes

Le président ghanéen, John Dramani Mahama, a annoncé mardi 10 novembre 2026 la découverte réalisée par Planet One Oil & Gas Limited, en partenariat avec GOIL Upstream Limited et la Ghana National Petroleum Corporation (GNPC), au puits d’exploration Nya Gyidie-1X, dans le bloc Deepwater Cape Three Points, au large du Ghana.

Cette découverte constitue le premier test réussi d’un système de réservoir carbonaté du Crétacé, datant du Cénomanien-Turonien, en tant que cible principale d’exploration au Ghana, a indiqué le chef de l’État ghanéen lors de l’ouverture de la Conférence et exposition 2026 sur le contenu local, organisée par la Commission pétrolière à Takoradi. (Source APA News)

Sénégal: JOJ Dakar 2026 - Marie Sarr décroche l'or en taekwondo et entre dans l'histoire

Le Sénégal tient une nouvelle championne olympique de la jeunesse. Marie Sarr a remporté la médaille d'or dans la catégorie des moins de 55 kg en taekwondo, après sa victoire face à la Tunisienne Yasmine Haouani (2-1), ce mardi, à l'arène CID du Complexe sportif Iba Mar Diop. Ce sacre constitue la cinquième médaille d'or de la délégation sénégalaise aux Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026.

Marie Sarr a fait vibrer le public sénégalais en s'adjugeant le titre au terme d'une finale disputée face à la Tunisienne Yasmine Haouani. Portée par le soutien du public, la jeune combattante a su faire la différence pour monter sur la plus haute marche du podium. Elle remporte ainsi une médaille d'or historique pour le taekwondo sénégalais. (Source Le Soleil)

Égypte : L'ONU dénonce le harcèlement des journalistes et des médias indépendants

Le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme a appelé mardi les autorités égyptiennes à mettre fin aux pressions exercées contre les journalistes et les médias nationaux. L'organisation dénonce une multiplication des poursuites judiciaires visant la presse indépendante et une dégradation de la liberté d'expression dans le pays. « Nous assistons à une intensification des atteintes à la liberté de la presse de la part des autorités égyptiennes », a déclaré mardi à Genève Thameen Al-Kheetan, porte-parole du Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme. (Africa Radio)

Algérie : Kamel Daoud condamné à 5 ans de prison dans l'affaire liée à son roman « Houris»

Cinq ans de prison pour Kamel Daoud. Mardi, le tribunal d'Oran a condamné l'écrivain franco-algérien pour atteinte à la vie privée et divulgation du secret professionnel, notamment celui de son épouse psychiatre, elle aussi condamnée par le même tribunal. C'est justement l'une de ses patientes qui avait porté plainte en accusant le couple d'avoir utilisé son histoire personnelle pour écrire le roman Houris, récompensé en 2024 du prix Goncourt. Kamel Daoud et son épouse Aïcha Dahdouh clament tous deux leur innocence sans pour autant se soutenir l'un l'autre. Car l'affaire a précipité le couple vers une procédure de divorce. (Source RFI)

RDC : Félix Tshisekedi promulgue la loi sur l'organisation du référendum

Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a promulgué le 9 novembre la loi fixant les conditions d’organisation du référendum en République démocratique du Congo. L’ordonnance présidentielle y relative a été lue mardi 10 novembre sur les antennes de la Radio-Télévision nationale congolaise (RTNC).

Adopté auparavant par l’Assemblée nationale et le Sénat, ce texte définit le cadre juridique de l’organisation des consultations référendaires dans le pays. Il élargit notamment les possibilités de recours au référendum en prévoyant que le peuple puisse être appelé à se prononcer sur un projet de nouvelle Constitution ou sur la modification de certaines dispositions constitutionnelles existantes, lorsque les circonstances l’exigent. (Source Radio Okapi)

Extorsion de fonds dans les juridictions en Cote d’Ivoire : le ministre invite les usagers à dénoncer

Le ministère de la Justice entend mettre un terme aux paiements indus dans les juridictions. Dans un communiqué en date du 10 novembre 2026, le Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, Jean Sansan Kambilé, invite les usagers du service public de la justice à faire preuve de vigilance face aux éventuelles tentatives d’extorsion de fonds. Il leur rappelle également l’obligation d’exiger un reçu pour tout paiement effectué dans le cadre de l’établissement des actes de justice.

La consigne est claire : aucun usager ne doit payer au-delà des montants officiellement fixés par la réglementation. (Source Fratmat Info)

Centrafrique : la hausse du prix du carburant fait exploser la colère populaire, Touadéra et les hauts responsables de son régime sont désormais hués dans les rues de Bangui

À Bangui, les cortèges de Faustin-Archange Touadéra et de plusieurs hauts responsables de son régime sont désormais accueillis par des huées partout ils passent.

La colère contre la hausse des prix du carburant prend une nouvelle dimension dans la capitale centrafricaine. Depuis plusieurs jours, des conducteurs de taxis-motos et des habitants expriment ouvertement leur mécontentement au passage des cortèges officiels. Faustin-Archange Touadéra, le président de l’Assemblée nationale et le Premier ministre sont notamment visés par ces manifestations verbales de rejet. (Source Corbeau News Centrafrique)

Afrique du Sud : L'exclusion de l’AGOA relance le débat sur le poulet américain

Premier marché africain de consommation de viande de poulet, l’Afrique du Sud abrite également la plus importante industrie avicole du continent. Depuis deux décennies, ses échanges avec les États-Unis dans ce secteur sont marqués par une succession de tensions et de compromis.

L’Association sud-africaine de la volaille (SAPA) veut remettre les conditions d’accès du poulet américain au marché intérieur sur la table. Selon le site Engineering News, dans un article publié le 5 novembre dernier, l’organisation professionnelle réclame la suppression de l’exonération de droits antidumping applicable à un contingent annuel qu’elle présente comme étant de 72 000 tonnes. (Source Agence Ecofin)