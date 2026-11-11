Mauritanie: Biram Dah Abeid démissionne et déplace son combat hors du Parlement

Figure majeure de l'opposition mauritanienne et militant anti-esclavagiste, Biram Dah Abeid a annoncé, lundi 9 novembre 2026, sa démission de l'Assemblée nationale, en pleine séance consacrée à la déclaration de politique générale du Premier ministre Mokhtar Ould Djay. Dénonçant la corruption et l'inefficacité des institutions parlementaires, l'ancien candidat à la présidentielle entend désormais poursuivre son combat politique sur le terrain. Une décision qui relance le débat sur la place de l'opposition et les perspectives du dialogue démocratique en Mauritanie.

C'est une annonce qui intervient à un moment important de la vie politique mauritanienne. Alors que les députés examinaient le programme gouvernemental, Biram Dah Abeid a choisi la tribune de l'Assemblée nationale pour annoncer son départ du Parlement et exprimer son désaccord avec la gouvernance du pays.

Arrivé en deuxième position à l'élection présidentielle de juin 2024, avec environ 22 % des suffrages, derrière le président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, le leader de l'Initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste (IRA-Mauritanie) demeure l'une des principales figures de contestation du pouvoir.

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Son annonce dépasse le cadre d'une simple démission parlementaire. Elle traduit une remise en question de l'efficacité de l'action institutionnelle et soulève des interrogations sur les moyens dont dispose l'opposition pour peser sur les orientations politiques du pays.

La corruption au cœur des critiques

Devant les parlementaires, Biram Dah Abeid a dressé un réquisitoire contre la gestion des affaires publiques, dénonçant notamment la persistance de pratiques de corruption et l'absence, selon lui, de véritables sanctions contre les responsables impliqués.

L'opposant a particulièrement critiqué le maintien ou le retour à des fonctions publiques de personnalités qu'il accuse d'avoir été associées à des pratiques de mauvaise gestion sous les précédentes administrations. Ces accusations, qui relèvent de ses déclarations politiques, s'inscrivent dans un débat plus large sur la transparence de la gestion publique, la responsabilité des dirigeants et l'efficacité des mécanismes de lutte contre la corruption.

Au cours des débats parlementaires, le Premier ministre Mokhtar Ould Djay a lui-même reconnu la persistance de la corruption, tout en défendant les mesures engagées par son gouvernement pour y faire face. Les divergences portent ainsi autant sur l'ampleur du phénomène que sur la crédibilité et les résultats des réponses institutionnelles apportées.

Une rupture avec l'action parlementaire

En annonçant sa démission, Biram Dah Abeid a également exprimé sa défiance envers le fonctionnement de l'Assemblée nationale, estimant que les débats parlementaires ne permettaient plus d'obtenir les changements politiques attendus. Cette prise de position intervient dans un contexte où la majorité présidentielle dispose d'une domination numérique importante au Parlement, limitant la capacité de l'opposition à infléchir les décisions gouvernementales par le seul jeu des votes.

Dans la nuit du 9 au 10 novembre, l'Assemblée nationale a ainsi approuvé la déclaration de politique générale du gouvernement par 145 voix contre 21, avec une abstention.

Le départ annoncé de Biram Dah Abeid met en lumière une question centrale pour le fonctionnement démocratique : celle de la capacité des institutions à accueillir la contestation et à permettre un débat politique susceptible d'influencer les politiques publiques. Il reste toutefois à préciser les suites administratives et institutionnelles de cette démission, notamment sa formalisation et les modalités de remplacement du député.

Vers une nouvelle stratégie de mobilisation politique

En choisissant de poursuivre son engagement en dehors de l'hémicycle, Biram Dah Abeid semble privilégier une stratégie davantage tournée vers la mobilisation citoyenne et l'action politique de proximité. Le leader abolitionniste a affirmé son intention de continuer à s'opposer au pouvoir par des moyens légaux et par l'action sur le terrain, tout en défendant la perspective d'un changement politique par les urnes.

Cette orientation s'inscrit dans un parcours marqué par la défense des droits humains, la lutte contre les pratiques esclavagistes et la dénonciation des discriminations sociales. Elle pourrait également modifier les rapports entre les différentes composantes de l'opposition mauritanienne, partagées entre participation institutionnelle, dialogue politique et mobilisation populaire.

La portée de cette réorientation dépendra notamment de la capacité de Biram Dah Abeid à fédérer des soutiens au-delà de sa base militante et à inscrire son action dans une dynamique politique durable.

Un défi pour le dialogue démocratique

Cette démission intervient alors que la Mauritanie reste confrontée à plusieurs défis économiques et sociaux, notamment le pouvoir d'achat, l'accès aux services publics, l'emploi des jeunes et les inégalités persistantes.

Pour les autorités, qui mettent en avant la stabilité institutionnelle et le dialogue politique, le retrait d'une figure importante de l'opposition pose la question des conditions nécessaires à une participation pluraliste à la vie publique.

Le gouvernement conserve néanmoins une large majorité parlementaire et dispose des moyens institutionnels pour poursuivre son programme. La démission annoncée ne remet donc pas directement en cause sa capacité à gouverner, mais elle peut contribuer à déplacer une partie du débat politique vers l'espace public.

Au-delà de la confrontation entre Biram Dah Abeid et le pouvoir, cet épisode interroge les perspectives de renouvellement du dialogue politique et la place accordée aux voix contestataires dans les institutions mauritaniennes.

Entre rupture institutionnelle et repositionnement stratégique, le choix de Biram Dah Abeid ouvre ainsi une nouvelle séquence politique. Reste à savoir si son retour annoncé à la mobilisation de terrain permettra de renforcer son influence sur le débat national ou accentuera la distance entre une partie de l'opposition et les institutions.