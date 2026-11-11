Egypte: Toute une rédaction emprisonnée, l'ONU dénonce la répression de la presse

Les six journalistes du site égyptien de vérification des faits Matsadash sont détenus et auraient été contraints de livrer de faux aveux sous la torture. Mardi, les Nations Unies ont dénoncé une offensive grandissante contre la presse indépendante en Égypte, où les poursuites judiciaires se multiplient contre les journalistes et leurs rédactions.

Toute une rédaction derrière les barreaux. En Égypte, les six journalistes de Matsadash sont toujours emprisonnés, a alerté mardi le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme (HCDH). Selon leurs avocats, ils auraient subi des actes de torture et d'autres mauvais traitements, avant d'être contraints d'enregistrer de faux aveux.

Leur détention illustre, selon le HCDH, une offensive plus large des autorités égyptiennes contre les médias indépendants. « Nous assistons à une multiplication des attaques contre la liberté de la presse de la part des autorités égyptiennes, notamment à travers les poursuites, les persécutions et le harcèlement visant les journalistes indépendants », a dénoncé Thameen Al-Kheetan, porte-parole du Haut-Commissariat, lors d'un point de presse à Genève.

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Les journalistes emprisonnés sont Mohamed Ashraf Abu Emeira, Abdallah Qadry, Islam Barakat, Omar Helal, Mohamed Mahmoud et Mohamed Adel. Ensemble, ils constituent l'intégralité de la rédaction de Matsadash, un média spécialisé dans la vérification des informations.

Une autre rédaction dans le viseur

La pression judiciaire s'exerce également sur Mada Masr, autre média indépendant égyptien. Sa rédactrice en chef, Lina Attalah, fait l'objet de plusieurs procédures liées à son activité journalistique.

En octobre, un tribunal égyptien l'a reconnue coupable d'avoir exploité un site internet sans autorisation. Arrêtée, puis libérée après le paiement d'une amende, elle a également vu la justice ordonner la fermeture de son média.

Cette semaine, Mme Attalah doit comparaître dans une autre affaire, ouverte en 2024. Le HCDH s'inquiète des garanties entourant cette procédure, notamment du respect du droit à un procès équitable et des obstacles susceptibles d'entraver un recours en appel.

Selon la presse, les six journalistes ont été arrêtés fin septembre. Les autorités les accusent notamment de diffuser de fausses informations pour le compte des Frères musulmans, organisation interdite en Égypte. Matsadash rejette ces accusations.

Le cas de Mada Masr révèle une autre méthode de pression. Fondé en 2013, ce média d'investigation, connu pour ses enquêtes sur le pouvoir, affirme avoir demandé à plusieurs reprises une autorisation d'exercer depuis l'adoption d'une nouvelle législation en 2018, sans obtenir de réponse. Sa rédactrice en chef doit comparaître mercredi et risque une peine d'un an de prison dans la procédure ouverte en 2024.

Des accusations de torture à élucider

Face à cette répression, le HCDH a exigé la libération des six journalistes de Matsadash et l'abandon des poursuites liées à leur activité professionnelle. Dans l'intervalle, l'agence onusienne a demandé qu'ils puissent rencontrer leurs avocats en toute confidentialité, communiquer avec leurs proches et recevoir les soins nécessaires.

« Toutes les allégations de torture, de mauvais traitements ou d'aveux extorqués doivent faire rapidement l'objet d'enquêtes, et les responsables doivent être tenus de rendre des comptes », a insisté M. Al-Kheetan.

Le Haut-Commissariat a réclamé également l'annulation des mesures visant à empêcher Matsadash et Mada Masr de poursuivre leurs activités. Pour l'ONU, au-delà du sort de leurs journalistes, c'est le droit des Égyptiens à une information indépendante qui est en jeu.

« La population égyptienne a le droit de lire et d'entendre les opinions exprimées par ces médias sur des questions présentant un intérêt public légitime », a rappelé M. Al-Kheetan.