Congo-Brazzaville: African Cup de judo - Moisson abondante pour les Diables rouges

Les judokas congolais ont signé un parcours remarquable au terme d'African Cup juniors et cadets de judo, qui s'est disputée du 6 au 7 novembre à Yaoundé au Cameroun. Les jeunes athlètes des Diables rouges ont fait carton plein en décrochant 17 médailles, dont 7 en or, 6 en argent et 4 en bronze.

De retour le 9 novembre dans la capitale congolaise, la délégation a reçu un accueil chaleureux. Les médaillés ont été accueillis en grande liesse à leur arrivée par les responsables de la Fédération congolaise de judo et disciplines associées (Fécoju-DA), conduite par son président Neyl Francis Ata Assiokarah, aux côtés des fans et des représentants du ministère des Sports, venus saluer cet exploit.

Les espoirs congolais ont brillé de mille feux sur les tatamis camerounais, s'illustrant à la fois chez les juniors et chez les cadets. Ils ont occupé la deuxime place au classement général sur les deux catégories. Chez les juniors, Mankala Oyilantama Chance Symphora (-52 kg), Mpenaya Jhoey Joseph (-60 kg), Itoua Rostand (-73 kg) ont reçu des médailles en or. En argent, ce sont Abomi Otora Triphene Choua (-48 kg), Pea Juldia Florence (-52 kg), Mbamba Rabby Parker (-60 kg), Nkaya Biensa Emmanuel Héritier (-81 kg), Aka Pavie Rodney (+100 kg). Les médailles de bronze ont été remportées par Mabiala Rosine Titi (-57 kg).

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Du côté des cadets, les athlètes Mpenaya Jhoey Joseph (-60 kg), Nkou Niringa Théorel (-55 kg), Alounga Christ (-66 kg), Itoua Rostand (-73 kg) ont glané de l'or tandis que Mankala Oyilantama Chance Symphora (-52 kg) a encore brillé grâce à la médaille d'argent. Mbemba Rabby Parker (-60 kg), Abomi Otora Triphene Choua (-48 kg), Aka Pavie Rodney (+100 kg) ont, à nouveau, défendu le Congo avec les médalles de bronze.

Malgré les difficultés rencontrées avant et pendant la compétition, avec un périple en bus de près de 2000 km reliant Brazzaville à Yaoundé, la détermination a payé. Interrogée sur son parcours jalonné d'une médaille d'or et d'une médaille d'argent, l'une des athlètes vedettes de la sélection est revenue sur l'intensité de ses combats, notamment en demi-finale face à une redoutable adversaire locale. « Le combat n'était pas facile parce que l'autre s'est entraîné et moi de mon côté aussi j'ai fait autant. C'était en demi-finale face à une Camerounaise devant son public. Grâce à ma détermination, j'ai pu remporter cette victoire et me sentir très bien après pour avoir décroché cette médaille d'or », a indiqué Mpenaya Jhoey Joseph.

Le président de la Fécoju-Da, Neyl Francis Ata Assiokarah, a exprimé toute son émotion face à ce sacre historique acquis au bout de l'effort et demandé aux autorités sponsors d'avoir un regard sur les judokas. « Aujourd'hui, le plaisir est partagé avec tous les Congolais et tout le monde sportif. Je ne peux qu'être heureux en tant que président. C'est vrai qu'on a traversé des moments très difficiles pour la préparation de cette Coupe africaine, notamment avec le déplacement de Brazzaville à Yaoundé en bus où les enfants ont parcouru près de 2000 km. Mais aujourd'hui, tout le monde a la joie au coeur.

Je tends la main aux autorités, aux sponsors et à nos partenaires pour venir appuyer la Fédération congolaise de judo. Je demande à notre tutelle de nous accorder l'accès au site de Kintélé pour la préparation de nos athlètes, ce qui nous permettra de faire encore mieux. Pour l'avenir, nous visons deux grands événements en 2027», a-t-il déclaré. Une dynamique victorieuse qui confirme le potentiel immense de la jeunesse congolaise sur la scène internationale et appelle désormais à un accompagnement structurel renforcé.