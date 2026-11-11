Congo-Brazzaville: Pool - Plus de 3 000 plantes mises en terre sur le site de Nguela Dihoulou

Situé au village Ngamambou, dans le district de Kinkala, au coeur du département du Pool, le site de Nguela Dihoulou avec ses terres fertiles a servi de cadre à la cérémonie de planting d'arbres, à l'occasion de la célébration de la quarantième édition de la Journée nationale de l'arbre le 6 novembre. La cérémonie a été placée sous les auspices du préfet du département du Pool, Jules Monkala-Tchoumou, qui avait à ses côtés la directrice générale du mémorial Pierre- Savorgnan-de-Brazza, Bélinda Ayessa, marraine de l'édition dans le Pool, ainsi que les personnalités dudit département.

Comme lors de la cérémonie du 6 novembre 2025, la célébration de cette année a mobilisé les forces vives du département du Pool, venues nombreuses pour planter les arbres afin de préserver leur environnement marqué par la dégradation du couvert végétal. A cette occasion, plus de trois mille plantes, notamment acacias, citronnées et eucalyptus, ont été mis en terre. Le directeur départemental de l'Économie forestière, Basile Niamatelé, a expliqué le sens de l'événement. «Chaque année, le 6 novembre, notre pays rappelle à chaque citoyen son devoir de planter et d'entretenir un arbre fruitier ou forestier. La Journée nationale de l'arbre de cette année révèle une portée particulière. Elle s'inscrit dans la dynamique des Nations unies pour le boisement et le reboisement», a-t-il signifié.

Les personnalités présentes ont été éblouies après avoir constaté l'évolution des arbres qu'elles avaient plantées le 6 novembre 2025, un an après. C'est le cas de la directrice générale du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza qui s'est réjouie du fait que ces arbres contribuent déjà à la préservation de la biodiversité. «Je suis tellement émue, je dirai heureuse, parce que les arbres que nous avons plantés, il y a un an de cela, ont été tellement bien entretenus. Et là, nous sommes devant l'arbre que moi-même j'ai planté le 6 novembre 2025. Quand on l'entretien, la nature vous offre le meilleur. C'est un bonheur pour moi de me retrouver devant cet arbre qui m'appartient en réalité. J'espère qu'on va l'appeler Belinda», a indiqué la marraine de l'édition dans le Pool.

Un "baobab de la paix" pousse à grande vitesse

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Comme la directrice générale du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza, le préfet du département du Pool, Jules Monkala-Tchoumou, a indiqué que cette opération de planting constitue avant tout un appel à l'action collective en faveur de la protection des sols et de l'amélioration du cadre de vie des populations. «Nous sommes très contents, très satisfaits, parce que la journée d'aujourd'hui comme d'ailleurs l'année passée a mobilisé beaucoup de personnes. Il y a un an, nous avons planté un baobab qui a été nommé le "baobab de la paix". Et un an après, nous sommes venus pour dévoiler la plaque. C'est aussi pour rappeler qu'il fut un moment où les autorités de ce pays sous l'impulsion du chef de l'État, Denis Sassou N'Guesso, ont apporté le message de la paix. Et ici, nous souhaitons que ça soit un arbre d'inspiration pour nous tous, pour que la paix soit véritablement une réalité dans ce département», a signifié le préfet.

L'évêque de Kinkala, Mgr Ildevert Mathurin Mouanga, n'a pas caché ses sentiments, lorsqu'il estime que la croissance de ce "baobab de la paix" traduit aussi l'appropriation progressive par les populations des valeurs de paix et de réconciliation qu'il incarne. «Voir cet arbre être entretenu, avec des feuilles vertes, ça veut dire que la population a compris le sens de ce symbole. Et tout à l'heure, nous étions de l'autre côté où nous avons regardé aussi comment un an après ces plantes ont grandi», a dit l'évêque de Kinkala.

Rappelons que la Journée nationale de l'arbre a été instituée par le président de la République, chef de l'État, Denis Sassou N'Guesso.