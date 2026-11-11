Congo-Brazzaville: Faune et flore - Le Parc national de Conkouati-Douli menacé

Les acteurs de la société civile congolaise se sont reunis, le 9 novembre, à Brazzaville pour déplorer l'exploitation et l'exploration pétrolière au sein du Parc national de Conkouati-Douli (PNCD). Dans une declaration qu'ils ont rendu publique, les membres des structures comme PGDF, Caco Redd, Renapac, Refadd ont salué les avancées politiques récentes du gouvernement tout en tirant la sonnette d'alarme face aux menaces persistantes qui pèsent sur ce sanctuaire de la biodiversité.

La société civile estime que ce patrimoine est aujourd'hui fragilisé par l'attribution de concessions pétrolières. Les blocs de Conkouati et de Niambi, respectivement attribués à la société chinoise China Oil Natural Gas Overseas Holding United et à la société Oriental Energy, chevauchent plus de la moitié de la superficie terrestre du PNCD et près de 90 % de ses zones humides protégées.

Les risques environnementaux et climatiques vont bien au-delà de simples forages : fragmentation des habitats, augmentation de la pollution, accentuation des risques de braconnage et hausse potentielle des émissions de gaz à effet de serre menacent durablement la zone.

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Dans un esprit constructif, la société civile tient à saluer une avancée majeure de l'action publique, notamment la décision du conseil des ministres du 7 octobre 2026 relative à la modification de la superficie du permis d'hydrocarbure Marine XXIV, opéré par la société ENI Congo.

Pour les plateformes de la société civile, cet acte constitue un précédent institutionnel important. Il démontre la capacité des autorités publiques à procéder au réexamen et à la modification des périmètres extractifs lorsqu'ils entrent en conflit avec les limites d'une aire protégée. Cet effort gouvernemental est perçu comme un signal fort qui doit désormais s'étendre à l'ensemble du parc.

Tout en encourageant cette dynamique de réajustement, les organisations formulent des exigences précises pour préserver l'intégrité du PNCD et respecter les engagements internationaux de la République du Congo, particulièrement l'Accord de Paris et la Convention sur la diversité biologique.

La société civile demande, en effet, que le principe de compatibilité appliqué à la partie maritime soit étendu aux concessions situées dans la partie terrestre du parc. Et elle rappelle qu'il est impératif de garantir le respect des conditions de vie, des droits d'accès à l'information, de participation effective et de consentement libre de la population environnante et vivant au sein du parc. « Face à la situation, les organisations signataires réaffirment le caractère illégal et inconstitutionnel de toute activité pétrolière au sein du PNCD, exigent l'annulation immédiate des permis délivrés dans les limites du parc et demandent la publication transparente de toutes les décisions administratives afférentes », explique la déclaration.

À l'approche de la COP 31, la société civile rappelle que les engagements climatiques doivent impérativement se traduire par des décisions publiques cohérentes et des mesures concrètes sur le terrain afin de concilier développement énergétique et préservation des écosystèmes.

Créé en 1999, site Ramsar et inscrit sur la liste indicative du patrimoine mondial de l'Unesco, le PNCD s'étend sur plus de 8 000 km². Il abrite une faune remarquable comprenant près de 900 gorilles de plaine de l'Ouest, 946 éléphants de forêt, 4877 chimpanzés communs, 1390 gorilles et 300 dauphins à bosse de l'Atlantique. Au-delà de sa biodiversité, il joue un rôle climatique crucial à travers le stockage de carbone et la régulation des cycles de l'eau, tout en assurant la subsistance d'environ 6500 habitants.