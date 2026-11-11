Congo-Brazzaville: District de Hinda - Des jeunes associés au planting d'arbres

À l'occasion de la Journée nationale de l'arbre, célébrée le 6 novembre en République du Congo, Eni Congo a organisé la campagne de planting d'arbres et de sensibilisation à la protection de l'environnement au Centre d'appui technique et de ressources professionnelles (Catrep) situé au village Mboukou dans le district de Hinda, département du Kouilou.

Plus de 1227 arbres et plants ont été mis en terre par plus de 160 jeunes, des représentants des institutions étatiques et privées et des agents d'Eni Congo en contribuant à la protection de l'environnement et à la sensibilisation des générations futures à s'approprier les bons réflexes de préservation de la nature et des écosystèmes. Les arbres et plants plantés vont constituer une barrière végétale sur plus de 1,6 km ainsi que l'enrichissement des espaces verts existants du centre. « Pour Eni Congo, soutenir le développement du pays signifie investir dans les personnes, renforcer les compétences locales et créer des opportunités pour les générations futures. C'est pourquoi cette initiative, menée au Catrep dans la zone du Projet intégré de Hinda, revêt une importance particulière », a déclaré Alberto Nocerino, directeur général d'Eni Congo.

Pour Eni Congo, les plantations constitueront également un support pédagogique concret pour les apprenants du Catrep qui contribuent au renforcement de la formation agricole et à la promotion de pratiques durables de gestion des terres. Les jeunes sont au coeur de cette initiative mise en oeuvre en collaboration avec le ministère de l'Agriculture et de l'Elevage. Elle mobilise 162 élèves et apprenants issus du campus Enrico-Mattei, du lycée agricole de Ngoyo, du centre de formation Don Bosco et du Catrep.

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En outre, chaque arbre portera le nom de l'un des jeunes afin de les encourager à suivre son développement au fil du temps. Les représentants des institutions et de l'entreprise ont procédé à la plantation d'un baobab, symbole de leur engagement commun en faveur de la protection du patrimoine naturel de la région et de la préservation de l'environnement pour les générations futures. Cette initiative a été vivement saluée par Emile Mabioko Boukala, sous-préfet du district de Hinda. Eni est présente en République du Congo depuis 1968, avec une production brute actuelle d'environ 160 kboe/j en 2026. La société développe les ressources de gaz destiné aussi bien au marché domestique qu'au marché international du gaz naturel liquéfié.