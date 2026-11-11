Congo-Brazzaville: Disparition - Hommage des AET à Guy Romain Anda

L'Association des anciens enfants de troupe (AET) du Congo, conduite par son président, Rémy Ayayos Ikounga, a rendu le 7 novembre à Brazzaville un ultime adieu au colonel Guy Romain Anda, décédé le 16 octobre à Brazzaville.

Dans l'oraison funèbre lue par l'AET Jérémie Ngoulou, il a été relaté le parcours exemplaire de Guy Romain Anda, né au sein d'une famille nombreuse. Il débuta sa scolarité à Sembé, dans le département de la Sangha. Au terme de ses études primaires, il satisfait au concours d'entrée à l'école militaire préparatoire Général Leclerc qu'il intégra le 16 septembre 1968.

C'est ainsi qu'au terme de sa scolarité à ladite école, Guy Romain Anda s'engagea dans les Forces armées congolaises le 1er juillet 1975. Après un séjour en corps de troupe, il effectua un stage de spécialité en Allemagne et un stage d'harmonisation des connaissances à l'Académie militaire Marien-Ngouabi. Au regard de la qualité de son travail, il bénéficia par la suite d'un stage de formation d'officier d'administration à l'école nationale à vocation régionale du Togo.

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Promu sous-lieutenant en 1989, il gravit avec succès les marches de la hiérarchie militaire jusqu'au grade de lieutenant-colonel, son dernier grade au moment de son admission à la retraite en 2016. Nommé à plusieurs fonctions et notamment aux fonctions de chef de division administrative et financière en zone militaire n°5 en 1995 et en zone militaire n°3 en 2000, il exerça toutes ses fonctions avec compétence et professionnalisme. Pour les services rendus à la République, Guy Romain Anda fut décoré chevalier et officier dans l'ordre du mérite congolais.