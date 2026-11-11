Congo-Brazzaville: Grand tournoi de gala de handball - Les résultats de la 3e journée

10 Novembre 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par James Golden Eloué

BMC, en seniors hommes, a dû puiser dans ses ressources pour venir à bout d'une accrocheuse formation d'Interclub lors de la troisième journée des qualifications au Grand tournoi de handball disputée au Square de Gaulle à Bacongo.

À la pause, les deux équipes étaient au coude-à-coude, avec un avantage non confortable d'un seul but pour BMC ( 12 - 11). C'est finalement en seconde période que les joueurs de BMC ont réuni tous les ingrédients pour creuser l'écart et s'imposer à l'expérience (33-23). En première explication de cette troisième journée qualificative, Patronage a pris le dessus sur AVR en seniors hommes, sur le score de (31- 23). L'Asoc a également tiré son épingle du jeu face à Petro Sport (28 - 20) . L'Interclub a retrouvé la victoire en dominant Académie sur le score de 33 buts à 16.

Chez les dames, le duel de cette journée entre Renaissance et Lion Sport était très attendu. Renaissance a tiré son épingle du jeu (38-20). Les coéquipières de Dorica Nguimbi avaient déjà pris une sérieuse option à la pause (16 - 8). La DGSP n'a pas fait de détails face à Grain de Sel 2 qu'elle a battu sur un score sans appel de (54-13).

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A Pointe-Noire, chez les seniors hommes, Nha sport a pris la première place dans le groupe A en dominant l'AS Cheminots (35-24). Cette équipe compte désormais six points, soit deux de plus que son adversaire du jour. L'Interclub remonte à la troisième après sa victoire 31-28 devant Tié-tié sport, la lanterne rouge avec zéro point. Dans la poule opposée, Munisport a eu raison de Patronage (le dernier sans le moindre point) sur le score de (31-25) pour s'installer à la première place avec quatre points, soit deux de plus que Pèlerin.

Chez les dames dans une poule unique, l'AS Cheminots a dominé Banco sport (27-25), caracolant seule en tête avec six points devant Banco (3 points+10) et Tié-tié sport (3 points+8). Pèlerin est la lanterne rouge avec zéro point. Les compétitions se sont aussi poursuivies à Ouesso, dans le département de la Sangha, ainsi qu'à Dolisie, dans le Niari.

À travers ces différentes confrontations, les équipes engagées redoublent d'efforts et rivalisent d'ardeur avec un objectif commun : décrocher leur billet pour la troisième édition du Grand tournoi de handball, une compétition que la Dynamique Le Réveil du handball congolais entend organiser dans les prochains jours.

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