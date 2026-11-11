Angola: Le gouvernement prévoit la réhabilitation du tronçon Lago Dilolo-Luacano

10 Novembre 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par HD/LUZ

Lago Dilolo — Le gouvernement travaille à la mobilisation des moyens et des ressources nécessaires pour intervenir sur le tronçon reliant les municipalités de Lago Dilolo et de Luacano, dans la province de Moxico Leste.

Cette route de 120 kilomètres vise à faciliter la circulation des personnes ainsi que le transport de divers produits vers les marchés locaux.

Cette information a été communiquée ce mardi par le coordinateur de la commission d'évaluation et d'études de faisabilité du ministère des Travaux publics, de l'Urbanisme et du Logement, Valdemar Lopes, à l'issue d'une visite sur place. Il a précisé qu'une première phase consistera en des travaux de terrassement.

Il a indiqué que l'étude et le diagnostic réalisés constituent la première étape de l'identification des besoins sur ce tronçon, lequel est essentiel pour la mobilité des populations et l'acheminement de la production agricole.

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Valdemar Lopes a ajouté que le ministère prévoit également la construction et/ou l'installation d'un pont sur la rivière Calumbo.

De son côté, l'administrateur de Lago Dilolo, Gabriel Sachamuaha, a déclaré que la réhabilitation de cette voie permettra de réduire le temps de trajet et de stimuler les investissements privés dans les deux municipalités.

La commission comprenait des techniciens de l'Institut national des routes d'Angola (INEA), de l'entreprise Prokon Lda. et du gouvernement provincial de Moxico Leste.

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