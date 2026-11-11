Congo-Kinshasa: Libération d'Aubin Minaku après près de 300 jours de détention à Kinshasa

Aubin Minaku, ancien président de l'Assemblée nationale et vice-président national du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie (PPRD), actuellement dissous, a recouvré sa liberté mardi 10 novembre 2026 dans la soirée à Kinshasa.

Selon des sources proches de son entourage, il a regagné son domicile de Kinshasa où il est désormais placé en résidence surveillée.

Cette libération a été saluée par Marie-Ange Mushobekwa, cadre de l'opposition. Elle a toutefois appelé à la remise en liberté d'autres responsables du PPRD encore détenus, notamment Emmanuel Ramazani Shadary et Dunia Kilanga :

« J'espère de tout coeur qu'après la libération d'Aubin Minaku, celle des autres va suivre. J'espère vraiment que, dans les tout prochains jours, ce genre de choses ne vont plus jamais se répéter à l'encontre des autres leaders de l'opposition ».

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Aubin Minaku avait été interpellé par les services de sécurité dans la nuit du 17 au 18 janvier 2026. Il aura passé 297 jours en détention avant de retrouver la liberté, sans jugement.