Congo-Kinshasa: 5 personnalités proposées au rang de héros nationaux

L'Assemblée nationale a adopté, le vendredi 6 novembre, une résolution proposant l'admission de cinq personnalités au rang de héros nationaux. Il s'agit d'Etienne Tshisekedi, Simon Kimbangu, Kimpa Vita, Christophe Munzihirwa et Emmanuel Kataliko. Si le processus aboutit, ces cinq figures rejoindront Patrice Emery Lumumba et Laurent-Désiré Kabila dans l'ordre national des Héros nationaux. A travers cette initiative, les députés entendent reconnaître leur contribution à l'histoire de la RDC et préserver leur héritage pour les générations futures. Mais au-delà de cette reconnaissance, la démarche soulève des questions sur les critères de désignation des héros nationaux, la valorisation de grandes figures de l'histoire congolaise et la transmission de leur mémoire aux jeunes générations. La résolution doit encore être examinée par le Sénat avant d'être soumise au Président de la République.

-Quelle analyse faire de cette initiative parlementaire ? Quels critères doivent guider la désignation des héros nationaux et comment préserver et transmettre leur héritage aux générations futures ?

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