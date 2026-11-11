Sénégal: Visite au LYNAQE de Kaffrine - Le ministre Guirassy à l'écoute de la communauté éducative

11 Novembre 2026
Le Soleil (Dakar)
Par M. Dieme

Échanger avec la communauté éducation afin de mieux prendre en compte ses préoccupations, c'est ce que vise le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Guirassy, en se rendant au Lycée Nation-Armée pour la Qualité et l'Équité (LYNAQE) de Kaffrine.

Loin d'être une visite protocolaire, la présence du ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy, ce mardi 10 novembre 2026 au Lycée Nation-Armée pour la Qualité et l'Équité (LYNAQE) de Kaffrine, a permis de toucher du doigt les réalités du terrain et d'échanger sans filtre avec la communauté éducative.

Dans le cadre du suivi de la rentrée scolaire 2026-2027, cette immersion a permis, selon la tutelle, d'aborder directement les défis majeurs des établissements de Kaffrine et de Sédhiou, notamment la maintenance des infrastructures, l'amélioration du cadre de vie, la qualité de l'alimentation, le suivi des bourses et l'harmonisation du statut des enseignants.

« Face à ces enjeux, des solutions urgentes seront prises pour répondre à l'ensemble des préoccupations. Cette visite a été, aussi, l'occasion d'un dialogue direct avec les représentants des parents d'élèves, partenaires incontournables dans la gouvernance et la réussite du modèle LYNAQE », indique le ministère.

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Au-delà de l'aspect éducatif, la journée a également été marquée par un acte éco-citoyen. En effet, le ministre Guirassy a donné l'exemple en plantant un arbre dans les jardins du lycée, aux côtés de la ministre de l'Environnement du gouvernement scolaire.

Un geste symbolique réaffirmant l'ambition de former des citoyens responsables, ancrés dans les valeurs de civisme, d'excellence et de développement durable.

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