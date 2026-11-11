Sénégal: La chambre des métiers de Kaffrine offre des équipements à des associations d'artisans

Kaffrine — La chambre des métiers de Kaffrine (centre) a offert des équipements, mardi soir, à plusieurs associations d'artisans de cette région.

"Cette dotation destinée à plusieurs corps de métiers va servir à moderniser les outils de travail, à améliorer les conditions de production et à renforcer la productivité des bénéficiaires", a dit Ibrahima Diagne, le secrétaire général de la chambre des métiers de Kaffrine.

Le matériel a été remis aux artisans lors d'une cérémonie qui s'est déroulée en présence du président de la chambre des métiers, Abdoulaye Faye.

Le lot d'équipements est composé de machines d'emballage, d'outils de fabrication de pop-corns, de valises d'outillage, de pulvérisateurs et d'insecticides.

Babacar Ndiaye, le président de Force ouvrière, une association basée dans la commune de Kaffrine, et d'autres participants à la cérémonie ont salué l'initiative de la chambre des métiers.