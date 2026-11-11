Afrique: Les éliminatoires de la CAN 2027, l'occasion pour le Sénégal et le Soudan de jouer leur septième et huitième rencontres

Dakar — La double confrontation prévue jeudi et lundi prochains entre le Sénégal et le Soudan, pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2027, seront les septième et huitième rencontres des deux équipes, depuis leur premier match joué à titre amical en 2012 à Dakar.

Le Sénégal jouera contre le Soudan, jeudi à 19 h 00, au stade Léopold-Sédar-Senghor de Dakar, pour la troisième journée des éliminatoires de la CAN 2027.

Le match retour aura lieu au Soudan, lundi.

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Les Lions du Sénégal ont battu cinq fois les Crocodiles du Nil. Les Sénégalais et les Soudanais ont joué un match nul.

Leur dernière rencontre a eu lieu à la CAN 2025 (21 décembre 2025 - 18 janvier 2026), au Maroc. Les Lions avaient battu les Crocodiles du Nil, 3-1, lors des huitièmes de finale.

Auparavant, ils se sont rencontrés le 5 septembre 2025, à Dakar, pour un match retour des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Le Sénégal, tenu en échec lors du match aller, 0-0, a dominé le Soudan en le recevant, 2-0.

La première rencontre de ces deux équipes s'est déroulée en 2012 à Dakar, aux dépens des Soudanais, 1 but à 0.

Les deux sélections nationales se sont retrouvées six ans plus tard pour le deuxième tour des éliminatoires de la CAN 2019. Le 13 octobre 2018, le score était de 3 buts à 0 en faveur des Lions du Sénégal.

Trois jours plus tard, à Khartoum, le Sénégal gagnait encore le match retour, 1-0.

Les deux équipes se sont rencontrées de nouveau en 2024. Pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Elles ont fait match nul, 0-0.

Les Crocodiles du Nil ont remporté la CAN 1970, qui a eu lieu dans leur pays. En 10 participations aux phases finales de la CAN, ils en ont joué deux finales, en 1959 et en 1963. Ils ont atteint les demi-finales de la Coupe d'Afrique des nations 1957 et les quarts de finale de l'édition 2012.

Le Sénégal a participé à 18 phases finales de la CAN et en a remporté les éditions 2021 et 2025. Il a été battu en finale en 2002 et 2019.

La phase finale de la CAN 2027 aura lieu au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie, du 19 juin au 18 juillet.