Afrique: JOJ Dakar 2026 - Six titres mis en jeu ce mercredi, les athlètes sénégalais attendus aux compétitions de taekwondo, d'escrime et de beach handball

Dakar — Les équipes féminine et masculine sénégalaises qualifiées pour les quarts de finale de beach handball feront partie des principales attractions de la journée du mercredi 11 novembre des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026.

Six titres seront disputés dans diverses disciplines.

En beach handball, les quarts de finale - chez les garçons comme chez les filles - auront lieu à Saly (ouest). Les deux équipes sénégalaises y prendront part. Les Lionnnes joueront contre la Croatie à 10 h 00. Le match des Lions est prévu à 11 h 49, contre la Thaïlande.

Les finales de beach handball et la remise des médailles sont prévues vendredi.

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Au complexe Iba-Mar-Diop de Dakar, le taekwondoïste sénégalais Ameth Diop prendra part aux quarts de finale, dans la catégorie des moins de 73 kilos, à 13 h 00, contre le Saoudien Fawaz Almasaari. Le Tunisien Adem Djebbi va participer aux huitièmes de finale de la même catégorie, à partir de 11 h 12.

Chez les femmes de plus de 63 kilos, les huitièmes de finale vont démarrer à 11 h 00. Pour les quarts de finale, la Française Meriem Benyoub va affronter la Ghanéenne Jessica Mensah, l'Ivoirienne Marthe Noufe va rencontrer la Serbe Ema Zecirovic.

Trois titres seront décernés dans la même discipline, mercredi.

En escrime, le Sénégalais Ma Diop Diop prendra part aux rencontres des poules de l'épée individuelle masculine, contre le Canadien Simon Shan (poule 1). Les premières épreuves sont prévues à 9 h 00, au Dakar Expo Center. La finale aura lieu à 15 h 30.

En gymnastique artistique, la finale des équipes mixtes va démarrer à 17 h 05 et prendra fin avec le troisième tour prévu à 18 h 30. Il s'agira du dernier titre de cette discipline aux JOJ Dakar 2026. Cette épreuve fera son entrée historique au programme olympique des Jeux de Los Angeles 2028.

Le tournoi féminin de futsal connaîtra également son dénouement. La finale entre le Venezuela et l'Ukraine est prévue à 15 h 32 au complexe sportif Dakar Arena de Diamniadio.

Auparavant, le match de la médaille de bronze va opposer l'Iran à l'Italie, à 11 h 02.

Les demi-finales de la boxe auront également lieu mercredi. Les combattants battus vont se contenter de la médaille de bronze.

La Canadienne Mehreen Khakh, la première boxeuse de son pays ayant obtenu une médaillée aux JOJ, va rencontrer l'Azerbaïdjanaise Gülǝr Hüseynova. Chez les moins de 51 kilos.

Chez les hommes, le Canadien Lisandro Garcia Rebelo va affronter le Géorgien Emil Ismailov. Chez les moins de 55 kilos.

En voile, des courses auront lieu à partir de 12 h 03. La Française Lilia Six Alloncle fait partie des athlètes concernés. Les premiers titres de cette discipline seront attribués jeudi.