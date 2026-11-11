Sénégal: Cinq cents artisans 'formalisés' et 487 autres formés avec le soutien du BIT et de l'Italie

Dakar — L'Agence pour la promotion et le développement de l'artisanat (APDA) a "formalisé" 500 artisans et formé 487 autres, dans le cadre d'un programme sénégalais de professionnalisation de l'artisanat local, soutenu par le Bureau international du travail (BIT) et le gouvernement italien, a-t-on appris, mardi, à Dakar, de son directeur général, Idy Watt.

Le but du programme est de professionnaliser davantage l'artisanat local, selon M. Watt.

Cent quarante-cinq femmes et 34 personnes en situation de handicap font partie des 487 bénéficiaires de la formation en question, a-t-il indiqué lors d'une cérémonie de "capitalisation" dudit programme mis en oeuvre en dix-huit mois.

"Les résultats sont concrets. Les objectifs fixés ont été atteints, voire dépassés", a assuré Idy Watt.

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L'artisanat sénégalais comprend quelque 120 métiers et concentre 30 à 60 % des emplois exercés dans les villes du pays, a indiqué M. Watt, signalant qu'il est confronté à plusieurs contraintes, dont l'insuffisance de qualifications professionnelles, le manque d'équipements et les difficultés d'accès au financement.

En présidant la cérémonie, le ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, Alpha Thiam, s'est réjoui des résultats du programme soutenu par l'Italie et le BIT.

Selon l'ambassadeur d'Italie au Sénégal, Michele Tommasi, la formalisation des activités économiques - l'une des missions du programme en question - est une démarche d'inclusion sociale. "La formalisation d'une activité économique n'est pas une simple démarche administrative, c'est aussi une question de reconnaissance du travail et de la dignité" des personnes qui l'exercent, a-t-il dit lors de la cérémonie.

L'ambassadeur d'Italie a assuré l'ADPA et le ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme de l'engagement de son pays à soutenir la formation professionnelle et l'entrepreneuriat au Sénégal.

"Notre ambition n'est pas de travailler pour le Sénégal mais de travailler avec le Sénégal", a ajouté M. Tommasi.