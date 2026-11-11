Soudan: Le président burundais s'engage à soutenir le dialogue soudanais et à convaincre les parties

Le président burundais et président en exercice de l'Union africaine, Évariste Ndayishimiye a réaffirmé son soutien au dialogue soudanais-soudanais et s'est engagé à oeuvrer pour convaincre les parties soudanaises d'y participer, tout en apportant un appui au Comité de préparation dans ses arrangements et sur le plan logistique.

L'annonce a été faite par Nabil Adib, chef de la délégation du comité, après une rencontre avec le président burundai au palais présidentiel de Bujumbura. La délégation a sollicité le soutien de Bujumbura pour la préparation du dialogue et la fourniture des moyens logistiques nécessaires ; le président Ndayishimiye a accepté et confirmé son appui à l'initiative.

Il s'est également dit prêt à contacter les parties soudanaises afin de les encourager à rejoindre le processus, dont les rencontres se poursuivront dans les prochains jours.

M. Adib a insisté sur le fait que le dialogue doit demeurer une initiative soudanaise, menée sans ingérence extérieure, afin que les acteurs nationaux assument la responsabilité d'un règlement de la crise.

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La délégation comprenait, outre Nabil Adib, Osman Mirghani, Abdelaziz Barka Sakin, Ibrahim Ahmed, Youssef Abdullah, Jamila Al-Jumaiabi et Amira Issa.

Cette visite s'inscrit dans les démarches du Comité de préparation du dialogue soudanais-soudanais, lancé le 30 août 2026 avec la participation de 19 personnalités nationales, en vue de créer les conditions d'un dialogue conduit par les Soudanais pour contribuer à l'arrêt de la guerre et à un accord national.

La Commission de l'Union africaine avait salué l'initiative le 31 août, appelant à élargir les consultations aux forces civiles, politiques et sociales, tout en réaffirmant l'unité du Soudan et de ses institutions nationales. Les contacts directs avec la direction burundaise remontent au 13 octobre, lorsque l'ambassadeur du Burundi à Khartoum, Omar Ntazamberi, avait transmis une invitation officielle du président Ndayishimiye à la délégation.