Soudan: Le ministre des Affaires étrangères reçoit le directeur exécutif du PAM

Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, l'ambassadeur Mohieddine Salem a reçu mardi dans son bureau Luk Lindberg, directeur exécutif du Programme alimentaire mondial (PAM).

Le ministre a souhaité la bienvenue à son hôte et exprimé la gratitude du gouvernement et du peuple soudanais pour l'importante assistance apportée par le PAM au Soudan, notamment durant la guerre actuelle. Il a réaffirmé l'engagement du gouvernement à coopérer pleinement et à fournir toutes les facilités nécessaires aux partenaires humanitaires.

Il a également souligné la nécessité de renforcer les programmes de cantine scolaire pour les élèves des zones sûres, afin de favoriser leur stabilité et d'améliorer l'environnement scolaire.

De son côté, M. Lindberg a exprimé sa satisfaction de visiter le Soudan lors de son premier déplacement à l'étranger depuis sa prise de fonction à la fin du mois dernier. Il a affirmé son engagement personnel à accroître le soutien aux activités du PAM dans le pays et à contribuer aux programmes de relèvement et de stabilisation.

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Il a en outre insisté sur l'importance de la participation des femmes au processus politique, estimant qu'elle contribue à consolider la paix, la sécurité et la stabilité au Soudan.