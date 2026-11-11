Soudan: Des organisations humanitaires et des agences de l'ONU évaluent les services essentiels à Bara

Une délégation réunissant la Commission de l'aide humanitaire de l'État du Kordofan du Nord, le secteur des affaires sociales et plusieurs partenaires des domaines de la santé, de l'éducation, de l'eau et de l'assainissement est arrivée mardi à Bara. Elle était accompagnée d'organisations internationales et nationales ainsi que d'agences des Nations unies, afin d'évaluer les services essentiels de la ville en prévision du retour volontaire des habitants.

Le directeur exécutif de la localité de Bara, Mahmoud Al-Aisar a salué les Forces armées soudanaises et les forces qui les appuient pour leur rôle dans la reprise de la ville. Il a indiqué que Bara manque désormais de services essentiels après la destruction des infrastructures et le pillage des biens, et a appelé les organisations humanitaires à intervenir rapidement pour faciliter le retour des populations.

Le commissaire par intérim à l'aide humanitaire, Mohamed Omar a précisé que cette visite s'inscrivait dans l'exécution des directives du gouverneur du Kordofan du Nord, Abdul Khaliq Abdul Latif visant à évaluer la situation des services et des infrastructures. Il a remercié les organisations pour leur visite et leur recensement, préalable aux interventions d'urgence destinées à accompagner le retour des habitants.

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Les délégations ont inspecté l'hôpital, la Caisse nationale d'assurance maladie, l'école de sages-femmes, plusieurs centres de santé, la station d'eau ainsi que diverses écoles de la ville. Elles ont constaté l'ampleur des dégâts subis par les infrastructures civiles.

M. Omar a salué l'attention portée par le gouvernement de l'État au retour volontaire, aux moyens de subsistance des habitants et à la fourniture des services nécessaires à l'accueil des rapatriés.