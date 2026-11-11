Soudan: Intensification des attaques par drones - Une guerre d'usure visant à compromettre, à long terme, les acquis des « batailles de la dignité »

Intensification des attaques par drones : une guerre d'usure visant à compromettre, à long terme, les acquis des « batailles de la dignité » ; la solution réside dans une transformation stratégique du secteur énergétique soudanais.

Ce rapport analytique, publié dans le *Washington Post*, met en évidence un changement radical dans la nature du conflit au Soudan. Les opérations militaires ont évolué, passant d'affrontements directs à une « guerre des infrastructures et d'usure totale », marquée par l'utilisation de drones pour cibler des installations énergétiques et électriques stratégiques (notamment la centrale d'« Um Dabakir » ainsi que celles de Debba, Abu Hamad et Shendi).

D'un point de vue stratégique et politique, ces attaques ne constituent pas seulement des pertes matérielles ponctuelles ; elles s'inscrivent dans un plan global visant à frapper les artères vitales de l'économie et des services publics, à priver l'État et les citoyens des leviers nécessaires au redressement, et à instrumentaliser la privation de services comme moyen de pression politique et militaire.

Les six messages clés (perspective stratégique et politique) :

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Le ciblage des infrastructures stratégiques : une arme pour paralyser l'État et entraver le redressement

Analyse stratégique : Les attaques par drones contre les centrales électriques, les réseaux de transport d'électricité et d'autres installations vitales révèlent une stratégie délibérée visant à nuire aux infrastructures souveraines et aux projets de développement.

En frappant des installations critiques -- telles qu'« Um Dabakir » et d'autres sites --, l'objectif est de plonger le pays dans un « black-out » total. Cela entrave les efforts de l'État pour reconstruire les zones stabilisées et compromet ses capacités opérationnelles. Impact politique : La partie qui prend pour cible les infrastructures cherche à créer une nouvelle réalité politique qui empêche la stabilisation des institutions de l'État et entrave les projets de reconstruction, donnant ainsi l'image d'un gouvernement ou d'autorités exécutives incapables d'assurer les services essentiels à leurs citoyens.

Menace sur la sécurité alimentaire (l'arme de la famine et les chaînes d'approvisionnement)

Analyse stratégique : Les réseaux électriques et l'approvisionnement en carburant sont organiquement liés au secteur agricole et aux chaînes d'approvisionnement alimentaire (fonctionnement des pompes d'irrigation, des minoteries, des usines agroalimentaires, ainsi que des installations de stockage frigorifique stratégique). Une coupure d'énergie entraîne la perte des récoltes et l'interruption du transport des marchandises entre les États, transformant ainsi la crise énergétique en une famine structurelle.

Impact politique : L'alimentation et la sécurité alimentaire deviennent un instrument de chantage militaire et politique. La dégradation de la production agricole et alimentaire accroît la dépendance à l'égard de l'aide extérieure et anéantit l'autosuffisance, plaçant l'État sous une pression politique internationale constante.

Menace sur le secteur de la santé (effondrement humanitaire et coûts exorbitants)

Analyse stratégique : Les hôpitaux, les centres de dialyse, ainsi que les dépôts de médicaments et de sérums vitaux sont les plus durement touchés par les coupures d'électricité et les pénuries de carburant.

L'absence de sources d'énergie alternatives ou de groupes électrogènes se traduit directement par la perte de vies humaines parmi les patients, l'arrêt des interventions chirurgicales et la suspension des services médicaux d'urgence.

Impact politique : L'effondrement du secteur de la santé aggrave la crise humanitaire et favorise la propagation d'épidémies. Cette situation humanitaire devient alors un motif de condamnation internationale, au regard des droits humains, à l'encontre des parties responsables, tout en alourdissant le coût du bilan humanitaire que doivent supporter l'État et la communauté internationale.

Les risques liés à la dépendance envers une source unique d'électricité/d'énergie (vulnérabilité stratégique)

Analyse stratégique : Le rapport met en évidence une faille stratégique majeure : la centralisation excessive du réseau de production d'énergie. ...et l'approvisionnement en électricité, ou encore la dépendance à l'égard de sources limitées et d'un nombre restreint de centrales principales.

La destruction d'une seule installation névralgique entraîne l'effondrement du réseau national tout entier.

Impact politique et structurel : Cette situation met en évidence une nécessité urgente, tant sur le plan politique que du développement, de restructurer le secteur énergétique par la décentralisation, le développement de l'énergie solaire et des énergies renouvelables, ainsi que la diversification des sources d'approvisionnement. L'objectif est de protéger les infrastructures vitales contre les attaques militaires ou les défaillances catastrophiques.

La dimension régionale et internationale (internationalisation et équilibres géopolitiques)

Analyse stratégique : L'utilisation de drones et la multiplication des attaques contre des installations vitales témoignent de l'imbrication des technologies militaires modernes et de la persistance de flux de soutien et de transferts technologiques via des réseaux régionaux et internationaux.

Par ailleurs, les conséquences de l'effondrement des infrastructures -- telles que les déplacements de populations, l'exil et l'instabilité -- dépassent les frontières nationales, constituant ainsi une menace pour la sécurité régionale.

Impact politique : Cette dimension place la communauté internationale, les Nations unies et les acteurs régionaux face à leurs responsabilités juridiques et politiques. Il s'agit notamment d'imposer un embargo sur les technologies militaires utilisées contre les populations civiles et de tenir pour responsables les parties à l'origine de ces violations, conformément au droit international humanitaire (notamment les Conventions de Genève et le Protocole additionnel I).

Témoignages directs des civils affectés (réalités du terrain et souffrances quotidiennes)

Analyse stratégique et sociale : Le rapport relaie les voix des citoyens et des civils qui subissent les conséquences de l'obscurité totale, des coupures d'eau, de la flambée des prix des denrées, ainsi que de l'arrêt des boulangeries et des services de santé. Ces témoignages documentent l'impact direct... ...d'une « guerre asymétrique » menée contre la vie des individus.

Impact politique et juridique : Les témoignages directs de civils constituent des preuves irréfutables pour la documentation des violations des droits humains et des crimes commis, notamment le ciblage d'infrastructures civiles. Ils confirment que le plus lourd tribut de ces stratégies militaires est payé par les citoyens sans défense, renforçant ainsi les exigences en matière de réparation, de responsabilité internationale et de lutte contre l'impunité.

Conclusion et recommandations stratégiques :

L'article du *Washington Post* souligne que le ciblage des infrastructures au Soudan nécessite une approche globale, allant au-delà des seules solutions sécuritaires, et préconise :

La décentralisation stratégique : Accélérer la transition vers des sources d'énergie alternatives et autonomes (solaire, solutions locales) pour les infrastructures vitales, notamment dans les secteurs de la santé et de l'eau.

La documentation diplomatique et juridique : Exploiter ces rapports médiatiques et ceux des organisations de défense des droits humains pour constituer des dossiers judiciaires et diplomatiques mettant en lumière l'ampleur des crimes commis contre les infrastructures et les populations civiles.

La sécurisation des chaînes d'approvisionnement alimentaire et sanitaire : Élaborer des plans d'urgence visant à assurer le maintien des activités des établissements médicaux et des stocks alimentaires, indépendamment du réseau électrique national.