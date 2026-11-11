Soudan: Le Premier ministre reçoit le directeur exécutif du PAM

Le Premier ministreProf Kamil Idris a reçu mardi dans son bureau le directeur exécutif du Programme alimentaire mondial (PAM), Cindy McCain -- ou, selon la source, Luk Lindberg -- ainsi que la délégation qui l'accompagne, en présence du sous-secrétaire du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, l'ambassadeur Moawiya Osman Khalid.

Dans une déclaration à la presse, le directeur exécutif a remercié le gouvernement soudanais pour son accueil lors de sa première visite au Soudan en tant que chef du PAM. Il a indiqué avoir tenu des réunions qu'il a jugées fructueuses avec le ministre des Affaires étrangères et le ministre de l'Agriculture et de l'Irrigation.

Il a rappelé le partenariat de longue date entre le PAM et le Soudan et exprimé le souhait de le poursuivre, particulièrement dans le domaine agricole.