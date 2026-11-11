Afrique: Une délégation du Comité de préparation du dialogue soudanais reçoit le président de l'Union africaine

11 Novembre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Une délégation du Comité de préparation du dialogue soudanais-soudanais, conduite par le Dr Nabil Adib, est arrivée mardi à Bujumbura, capitale du Burundi.

Dès son arrivée, la délégation a été reçue par le président burundais Évariste Ndayishimiye, président en exercice de l'Union africaine.

M. Ndayishimiye a réaffirmé son soutien au dialogue soudanais-soudanais et appelé l'ensemble des forces politiques et sociales à s'y associer. Il a présenté ce dialogue comme la voie la plus appropriée pour parvenir à la paix.

Il a également insisté sur l'importance des initiatives en cours, à condition qu'elles ne soient pas en contradiction avec le dialogue soudanais, qu'il a décrit comme une plateforme inclusive pour tous. Il a appelé à soutenir ce processus afin d'aboutir à un accord national mettant fin à la guerre et ouvrant la voie à une transition démocratique.

La visite répond à une invitation du président burundais, destinée à permettre des échanges et des consultations sur l'avenir du processus politique mené par le comité, en appui aux efforts régionaux et internationaux en faveur d'un dialogue sous ownership soudanais.

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