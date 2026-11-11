Afrique: Une délégation du Comité de préparation du dialogue soudanais reçoit le président de l'Union africaine

Une délégation du Comité de préparation du dialogue soudanais-soudanais, conduite par le Dr Nabil Adib, est arrivée mardi à Bujumbura, capitale du Burundi.

Dès son arrivée, la délégation a été reçue par le président burundais Évariste Ndayishimiye, président en exercice de l'Union africaine.

M. Ndayishimiye a réaffirmé son soutien au dialogue soudanais-soudanais et appelé l'ensemble des forces politiques et sociales à s'y associer. Il a présenté ce dialogue comme la voie la plus appropriée pour parvenir à la paix.

Il a également insisté sur l'importance des initiatives en cours, à condition qu'elles ne soient pas en contradiction avec le dialogue soudanais, qu'il a décrit comme une plateforme inclusive pour tous. Il a appelé à soutenir ce processus afin d'aboutir à un accord national mettant fin à la guerre et ouvrant la voie à une transition démocratique.

La visite répond à une invitation du président burundais, destinée à permettre des échanges et des consultations sur l'avenir du processus politique mené par le comité, en appui aux efforts régionaux et internationaux en faveur d'un dialogue sous ownership soudanais.