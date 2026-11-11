Maroc: Abderrahim Chahid - La santé et la sécurité au travail, une priorité nationale et un enjeu stratégique pour le pays Abderrahim Chahid

La santé et la sécurité au travail sont considérées comme une priorité nationale et un enjeu stratégique pour le Maroc, dans un contexte marqué par de profondes mutations économiques et technologiques qui transforment le monde du travail et font émerger de nouveaux risques professionnels, a affirmé, mardi à Casablanca, le ministre de l'Emploi et du Dialogue social, Abderrahim Chahid.

S'exprimant à l'occasion de l'ouverture du Salon et Congrès international de la santé, de la sécurité au travail et de la gestion des risques « Préventica Casablanca 2026 », organisé sous le thème « Cap sur 2030 : la santé et la sécurité au travail et la sûreté des entreprises, moteurs du développement économique durable au Maroc », M. Chahid a indiqué que le ministère oeuvre à l'élaboration d'une stratégie nationale articulée autour de quatre axes, portant sur la mise à niveau du cadre juridique, le renforcement du contrôle, la promotion d'une culture de prévention des risques professionnels et la consolidation du dialogue social.

Cette stratégie, a-t-il dit, s'accompagne de plusieurs chantiers structurants, dont l'élaboration d'une cartographie des risques professionnels, la création d'un prix national dédié à la santé et à la sécurité au travail et le lancement d'une concertation pour la mise en place d'un programme national couvrant la période 2027-2031.

Les mutations économiques et technologiques, conjuguées à l'évolution des systèmes de production et à l'émergence de nouvelles formes de travail, accentuent les risques professionnels et en font apparaître de nouveaux, d'où la nécessité, a-t-il souligné, de privilégier une approche préventive et anticipative plutôt qu'une intervention après la survenue d'un accident du travail ou le diagnostic d'une maladie professionnelle.

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Le ministre a également mis en avant le rôle de l'inspection du travail, dont les missions de contrôle, de conseil, d'accompagnement et de sensibilisation contribuent au respect des dispositions légales et à la promotion du travail décent, saluant la contribution de l'Institut National des Conditions de Vie au Travail (INCVT) à la mise en oeuvre de la stratégie ministérielle, notamment à travers ses actions de sensibilisation et ses travaux d'études et de recherche.

De son côté, le président de Préventica International, Eric Dejean-Servières, s'est félicité de la participation de 180 exposants marocains et internationaux à cette édition, qui prévoit quelque 35 conférences par jour autour de thématiques liées à la santé au travail, à la maîtrise des risques et à la sécurité dans les chantiers et les secteurs industriels.

Par ailleurs, il a fait état, dans une déclaration à la presse, d'une évolution notable de la place accordée à la prévention au sein des entreprises marocaines au cours de la dernière décennie, précisant que les grandes entreprises intègrent désormais ces questions dans leurs stratégies générales.

Pour sa part, le président du Congrès Préventica, Tariq Essaid, a souligné que cette manifestation s'inscrit dans le cadre d'un partenariat franco-marocain et repose sur une démarche participative associant les différents partenaires et acteurs concernés.

Il a également mis en avant la vocation citoyenne de cette initiative, qui entend servir de trait d'union entre les politiques publiques et les acteurs économiques, précisant que la participation des institutions publiques et des établissements relevant des différents départements ministériels est assurée à titre gracieux, à l'instar de l'espace dédié aux universités.

Au programme de cette édition, 80 conférences et ateliers organisés et animés par des experts et des spécialistes, autour de quatre axes principaux portant sur la santé et la sécurité au travail, la sûreté des personnes et des biens, les risques majeurs et la prévention des incendies, ainsi que la sécurité dans les activités de production et de construction.

Ces rencontres professionnelles aborderont également plusieurs problématiques d'actualité, notamment la sécurité électronique et la cybersécurité, la sécurité routière, les risques industriels, la sécurité des chantiers de construction et les nouveaux défis auxquels les entreprises sont confrontées en matière de protection des travailleurs et des installations.

Cette édition, qui se poursuit jusqu'au 12 novembre, sera également marquée par l'organisation de plusieurs événements parallèles, notamment la cérémonie de remise des Trophées Prévention des Risques Préventica Maroc 2026, les Olympiades de l'hygiène, de la sécurité et de l'environnement (HSE), ainsi que des conférences institutionnelles et des activités de sensibilisation et à caractère éducatif.