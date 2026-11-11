Sénégal: Niakhar salue la médaille d'or olympique de Marie Sarr, 'une consécration de plusieurs années de travail acharné'

Niakhar — La médaille d'or décrochée mardi à l'occasion des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026 par la jeune athlète Marie Sarr chez les moins de 55 kg en taekwondo est la consécration de plusieurs années de travail acharné, malgré son jeune âge, a témoigné sa grand-mère paternelle, Fatou Sarr.

Selon cette dernière qui vit à Niakhar, village d'origine de la nouvelle championne olympique, située dans la région de Fatick (centre-ouest), très proche de la jeune taekwondoïste, Marie Sarr ne pouvait pas ne pas avoir ce résultat dans la mesure où dans "tout ce qu'elle fait, elle y met du sérieux, de la discipline et de la rigueur".

Marie Sarr est une élève en classe de Seconde au lycée de Niakhar. Dès l'annonce de son sacre à la télévision, les populations de la commune de Niakhar, comme si elles s'étaient passées le mot, se sont retrouvées en masse à la maison familiale de la jeune athlète pour manifester leur fierté de voir une des leurs être sur le toit du monde olympique.

Selon sa grand-mère Fatou Sarr, sa petite-fille, une "sportive née", a très tôt embrassé le taekwondo, en y mettant le sérieux, l'endurance et la persévérance jusqu'à arrivée à ce niveau de compétition.

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"Quand nous avons compris qu'elle aimait bien le sport et, particulièrement cette discipline qui lui a valu cette médaille d'or olympique, tout le monde, en commençant par sa famille que nous sommes, lui apporte son le soutien nécessaire pour lui permettre de pouvoir s'épanouir comme il se doit dans le taekwondo. Aujourd'hui, nous en sommes très fiers et émus à la fois", a-t-elle confié dans un entretien avec l'APS.

D'après Mme Sarr, la jeune championne aime tellement les études que même pendant l'année scolaire, si elle va à Dakar les week-ends pour ses séances de préparation en perspectives des JOJ Dakar 2026, elle retournait le lundi matin, dès les premières heures pour enchainer à l'école pour ne pas rater ses cours.

"Le sport qu'elle pratique ne lui a pas empêché d'être une très bonne élève, puisqu'elle n'obtient que de très bonnes notes à l'école. En plus d'être bonne sportive, c'est une excellente élève qui ne badine pas avec les études", a souligné Fatou Sarr.

Notre interlocutrice avait du mal à s'exprimer à cause de l'effervescence au domicile familial de la nouvelle championne olympique où parents et proches chantaient et dansaient à la gloire de la jeune athlète originaire de Niakhar.

"S'il y a bien une personne qui doit être particulièrement fière et heureuse, c'est bien son coach, Me Bâ, qui a toujours cru en elle. Me Bâ n'a ménagé aucun effort pour que Marie (Sarr) puisse arriver à ce niveau, avec à la clé, une médaille olympique, et surtout pas n'importe laquelle : une médaille d'or, honorant tout un pays, toute une communauté, toute une famille", a fait valoir Fatou Sarr.

Elle affirme que tout le monde s'attendait à ce qu'un jour où l'autre, avec ses performances sportives et son engagement, qu'elle remporterait des distinctions ou médailles notamment aux Jeux olympiques de la jeunesse.

La famille et les habitants de la région de Fatick toute entière expriment leur grande fierté envers Marie Sarr pour son parcours et son travail acharné, malgré les difficultés et les entraînements intenses, comme ses déplacements réguliers à Dakar les weekends.

La commune de Niakhar et des localités environnantes promettent une grande fête à la Place publique du chef-lieu communal, en hommage aux performances de leur fille, lors d'une cérémonie populaire d'accueil.