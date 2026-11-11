Sénégal: Filière sésame - Le pays produit 18 000 tonnes par an, dont 14 000 sont exportées

Thiès — Le Sénégal produit environ 18 000 tonnes de sésame, dont 14 000 sont exportées chaque année, a appris l'APS, mardi de l'agronome Ndeye Marième Niang, chercheuse à l'Institut sénégalais de recherche agricole (ISRA), citant une étude menée à travers le pays.

"La production de sésame au Sénégal s'élève à 18 000 tonnes environ par année, mais 14 000 tonnes sont destinées à l'exportation", a dit Ndeye Marième Niang, chercheuse au Centre d'études régional pour l'amélioration de l'adaptation à la sécheresse (CERAAS), un structure rattachée à l'ISRA.

Elle le faisait savoir lors d'un atelier consacré à la restitution des résultats d'une étude de la chaîne des valeurs du sésame, qui s'est tenu au CERAAS, basé à l'Ecole nationale supérieure d'agriculture (ENSA) de Thiès.

Cette étude vise à renforcer la chaîne de valeur sésame qui, dit l'agronome, devient "de moins en moins structurée". Elle qualifie aussi de "très courte", cette chaîne de valeurs, dont l'essentiel de la production collectée est destiné à l'exportation.

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Selon le directeur du CERAAS Guido Ardo Kane, l'enquête qui s'est voulue inclusive, a été réalisée auprès de "1 000 producteurs à travers tout le Sénégal". Elle a concerné toutes les catégories d'acteurs de la filière sésame, y compris les femmes et les jeunes.

"Les produits bruts ne restent pas dans le pays, pour être transformés", a relevé la chercheuse, plaidant pour "une valeur ajoutée qui reste dans le pays [pour] permettre le développement d'opportunités pour les femmes et les jeunes [s'activant] dans la filière".

Elle a fait remarquer que les zones qui produisent le plus de sésame au Sénégal sont Kaffrine (centre) et Tambacounda (est). Marième Niang a aussi signalé des "zones émergentes" de culture de sésame comme Diourbel (centre), Dahra et Matam (nord).

"Le sésame est une culture très résiliente, face à la sécheresse et aux aléas du climat", a-t-elle souligné.

"Nous voulons que l'exportation soit réduite, la transformation renforcée, les producteurs dotés d'équipements adéquats et modernes, pour leur permettre de développer des procédés, afin d'améliorer la qualité des produits", a plaidé Ndeye Marième Niang.