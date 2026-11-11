Sénégal: Saint-Louis - Appel à l'action pour protéger la biodiversité

Saint-Louis — Les acteurs de l'environnement doivent oeuvrer en faveur d'un véritable changement de comportement privilégiant l'action aux déclarations d'intentions, a indiqué mardi à Saint-Louis (nord) Adrien Coly, le président du Symposium international sur la biodiversité et les écosystèmes (SIBEX).

"Levons-nous et passons à l'action. Parce qu'il y a trop, trop de théories. Il y a trop d'expériences pilotes. Il faut protéger, il faut sauver les territoires", a déclaré Dr Coly, enseignant-chercheur à l'Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis.

S'exprimant à l'ouverture du Symposium international sur la biodiversité et les écosystèmes, une rencontre qui se déroule sur cinq jours, il a estimé que "sauver la biodiversité, c'est sauver les territoires".

Pour atteindre cet objectif, il préconise la mise en place de projets respectueux des biens et services écosystémiques, bénéficiant d'un label vert, mais surtout soutenus par des mécanismes de financement durable.

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"On ne peut plus faire de l'économie comme on la faisait il y a encore quelques décennies. L'économie mondiale est en train de changer", a dit Dr Coly, mettant l'accent sur le rôle des territoires dans "la construction d'un écosystème sain et durable".

De son côté, la directrice pays de l'ONG Tree Aid et représentante de l'ambassade des Pays-Bas, Sana Diop, a salué la pertinence de cette rencontre qui regroupe divers acteurs du secteur de l'environnement.

"L'ambassade des Pays-Bas est véritablement en train de tisser un réseau autour de la conservation de la biodiversité", a-t-elle indiqué, promettant un appui à la recherche dans ce domaine.

Pour sa part, le lieutenant-colonel Pathé Baldé, de la Direction des parcs nationaux, est revenu sur l'intérêt du thème consacré à la biodiversité, qui se trouve au coeur des activités de son institution.