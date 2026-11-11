Congo-Kinshasa: Conflit frontalier entre le Kasaï-Central et le Kasaï-Oriental - Kabeya-Kamwanga et Dimbelenge scellent un pacte de paix

Après plusieurs années de tensions liées aux limites administratives, les provinces du Kasaï-Central et du Kasaï-Oriental ont franchi une étape importante vers l'apaisement. Les communautés des territoires de Dimbelenge et de Kabeya-Kamwanga ont signé, dimanche 8 novembre, un pacte de paix destiné à mettre fin aux différends qui les opposaient, notamment autour du lac Munkamba et des terres agricoles environnantes.

Cet accord a été conclu à l'issue d'un dialogue communautaire organisé en présence de la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tshiela Kamba. Les participants ont adopté sept résolutions visant à favoriser la cohabitation pacifique et à prévenir de nouveaux conflits entre les deux communautés.

Sept engagements pour consolider la paix

Les autorités administratives et coutumières des deux provinces ont formalisé leur réconciliation à travers la signature d'un acte d'engagement mutuel.

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Au coeur du différend figuraient des contestations relatives aux limites administratives, à l'exploitation des terres agricoles ainsi qu'au contrôle de certaines ressources locales.

Pour éviter toute résurgence des tensions, les parties ont pris plusieurs engagements, parmi lesquels la préservation de la paix, le repositionnement des postes de péage et l'évaluation concertée des actes administratifs et fonciers ayant une incidence sur la zone concernée.

Les signataires ont également convenu de mettre en place un mécanisme permanent de concertation, chargé de faciliter le dialogue et de contribuer à la clarification définitive des limites entre les deux provinces.

Des mesures déjà appliquées sur le terrain

Certaines résolutions connaissent déjà un début d'application. Les postes de péage de Nsenda et de Munkamba ont notamment été déplacés vers de nouveaux sites approuvés par les deux parties.

Présente à la cérémonie, la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tshiela Kamba, initiatrice de ces assises, a exhorté les communautés concernées à respecter les engagements pris afin de préserver durablement la paix et la cohésion sociale dans cette partie du pays.