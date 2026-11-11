Congo-Kinshasa: L'accès au marché du travail demeure un défi pour les jeunes du pays

Malgré leurs diplômes et leur volonté de participer au développement du pays, de nombreux jeunes Kinois peinent à accéder au marché du travail. Entre manque d'opportunités, exigences des employeurs et déficit d'expérience professionnelle, l'insertion des jeunes demeure un défi majeur.

Le chômage des jeunes reste l'une des préoccupations majeures en République démocratique du Congo, particulièrement à Kinshasa. Chaque année, des milliers de diplômés quittent les universités et instituts supérieurs avec l'espoir d'intégrer le marché du travail et de contribuer au développement du pays.

Cependant, pour une grande partie d'entre eux, l'insertion professionnelle demeure un parcours semé d'embûches. Entre la rareté des offres d'emploi, les exigences élevées des recruteurs et le manque d'expérience professionnelle, de nombreux jeunes peinent à décrocher leur premier emploi.

Face à cette réalité, certains se tournent vers le secteur informel afin de subvenir à leurs besoins quotidiens. D'autres multiplient les stages, les formations complémentaires ou les démarches de recherche d'emploi dans l'espoir d'intégrer un jour le marché du travail formel.

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Deux jeunes rencontrés à Kinshasa témoignent des difficultés auxquelles ils sont confrontés dans leur quête d'un emploi.

Former les jeunes pour favoriser leur employabilité

Alain Mputu, expert en ressources humaines, estime que la question du chômage des jeunes nécessite des réponses adaptées aux réalités actuelles du marché du travail.

Selon lui, le renforcement de la formation professionnelle et technique constitue l'une des pistes essentielles pour améliorer l'employabilité des jeunes et répondre aux besoins des entreprises.

Il estime également que l'accompagnement à l'insertion professionnelle ainsi que la création d'opportunités d'emploi sont indispensables pour redonner espoir à une génération confrontée à l'incertitude.

Pour cet expert, investir dans la jeunesse revient à investir dans l'avenir du pays. Une jeunesse mieux formée et mieux intégrée au marché du travail représente un levier important pour le développement économique et social de la République démocratique du Congo.