Congo-Kinshasa: Félix Tshisekedi a dit la vérité au sujet de la mort de Manassé Lomboto

Le Président Félix Tshisekedi a donné « la bonne information » pour « désamorcer la bombe » dans l'opinion concernant la mort du militant de l'opposition de Manassé Lomboto. C'est ce qu'a affirmé le Procureur général (PG) près la Cour de cassation, Firmin Mvonde, mardi 10 novembre 2026 devant la presse à Kinshasa.

Il a balayé les critiques visant le chef de l'Etat après les déclarations faites par ce dernier, le 30 octobre dernier devant la diaspora congolaise en Russie, sur la mort de Manassé Lomboto.

« Si ce monsieur avait été enterré, on allait entériner la thèse qu'il était mort à la suite des coups », a affirmé le magistrat, comme allèguent les opposants. Il confirme donc la thèse selon laquelle Manassé Lomboto est décédé des suites d'une maladie. « Nous détenons entre nos mains l'expertise médicale », assure-t-il.

Controverse entre opposition et pouvoir

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Selon lui, l'instruction préjuridictionnelle est en principe secrète. Cependant, le chef de l'État a donné « la bonne information » pour « désamorcer la bombe » dans l'opinion, la paix sociale étant menacée.

Le dossier est désormais « en voie de fixation », a-t-il poursuivi.

Félix Tshisekedi avait rejeté les accusations de répression visant l'opposition à la suite de l'arrestation de Prince Epenge, président de l'ADD Congo et porte-parole de la plateforme Lamuka. Dans une vidéo publiée dimanche 1er novembre par la Présidence de la RDC, Felix Tshisekedi, s'exprimant devant la diaspora congolaise en Russie le 30 octobre, a estimé que le statut d'opposant ne pouvait servir de protection contre d'éventuelles poursuites liées à la diffusion de fausses informations.

Pour le Président congolais, l'interpellation de Prince Epenge n'est pas liée à son appartenance à l'opposition, mais à son rôle présumé dans la diffusion d'informations concernant le décès de Manassé Lomboto, militant de l'ADDCongo.

Selon Félix Tshisekedi, l'opposition a tenté de faire passer ce décès pour une conséquence des violences survenues lors de la manifestation du 15 septembre dernier. Le Chef de l'État a toutefois soutenu que le jeune homme était décédé des suites d'une maladie.