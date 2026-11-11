Tunisie: Au fait du jour - De la simple figuration !

Le président de la République, Kaïs Saïed, recevait dimanche 7 juin 2026 la délégation de l'équipe nationale de football, juste avant son départ pour la Coupe du monde. Au cours de cette audience, il a exhorté les athlètes à faire preuve d'un esprit de défi pour faire rayonner le drapeau national, ajoutant que « la culture de la défaite est plus grave que la défaite elle-même ».

Il a affirmé que « le temps de la participation pour la participation est révolu » à propos des sportifs tunisiens sur l'échelle internationale. Le message était clair et il fallait s'y tenir pour bien des raisons.

La participation de la Tunisie aux Jeux Olympiques de la Jeunesse a été un véritable échec. Elle a donné une idée qui ne reflète nullement la valeur de nos jeunes.

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Certes, considérant que ces Jeux avaient lieu dans un pays ami et frère, il fallait y être. Mais avec une délégation qui irait pour se battre et donner une véritable idée du niveau d'une génération en gestation. Le classement de nos représentants a été bien en deçà de ce que nous avons espéré. Il a mis à nu bien des insuffisances ou de mauvais choix. Qui a fait ces choix ? Des choix qui ont fait du tort à nos couleurs et mis en évidence que quelque chose ne va pas dans ce sport.

Nous aurions pu y aller avec une délégation moins imposante, formée par ceux qui ont les moyens de se battre et non de faire de la simple figuration.