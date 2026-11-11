Tunisie: « Tchaïka » de Moez Mrabet - De Tchekhov aux tourments de l'artiste d'aujourd'hui

Qu'est-ce que Tchekhov a encore à nous apprendre, lui qui a écrit son oeuvre dans un contexte historique et géographique tellement différent du nôtre ?

L'avant-première de Tchaïka de Moez Mrabet a eu lieu à guichets fermés le 7 novembre dernier au 4e Art. La pièce est une production récente du Théâtre national tunisien. Elle a été annoncée comme une adaptation de « la Mouette », un chef-d'oeuvre d'Anton Tchekhov. La représentation a été programmée pour la clôture de la 4e édition des Saisons de la création, un événement annuel qui célèbre la vitalité et la créativité scéniques. Il y a donc le défi de la qualité, comme Tchaïka a été précédée par des œuvres particulièrement acclamées qui ont placé la barre très haut.

De plus, comme toute pièce basée sur un texte littéraire, les questions se posent quant à la fidélité au texte original et l'ancrage des thèmes dans les préoccupations de la société tunisienne actuelle. Qu'est-ce que Tchekhov a encore à nous apprendre, lui qui a écrit son oeuvre dans un contexte historique et géographique tellement différent du nôtre ?

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« La Mouette » a été présentée pour la première fois à Saint-Pétersbourg en 1896, donc cent trente ans plus tôt. Moez Mrabet a bien conservé l'esprit russe de la pièce, bien qu'elle soit essentiellement en dialecte tunisien, en maintenant le titre original « Tchaïka » et les noms des personnages. Les événements se passent bien à la campagne russe du XIXe siècle. Les costumes des acteurs ainsi que les meubles et les décors réalistes ont bien restitué cette époque. Certains apartés ont même été exprimés en double voix, superposant dialecte tunisien et russe.

Pour la distribution des rôles, il y a eu Skander Hentati pour le personnage principal de Kostia, un jeune dramaturge qui souhaite rénover l'art et l'écriture. Il est éperdument amoureux de Nina, une jeune actrice talentueuse qui rêve de succès, incarnée par Ichrak Matar. Hajer Zaidi campe l'actrice Irina Nikolaïevna Arkadina, la mère de Kostia. Narcissique et vaniteuse, elle mène une vie mondaine à Moscou et qui ne cesse de rabaisser son fils et de l'humilier. Abdelkarim Bennani joue le rôle de son amant, l'écrivain à succès Boris Alexéïevitch Trigorine.

Arrivant à la propriété pour de courtes vacances, ce dernier tombe sous le charme de Nina et lui fait plusieurs promesses puis l'abandonne. Il y a aussi Fatma Ben Saidane, pour Paulina, la gouvernante de la maison. Fatma Goutali joue Macha, constamment déprimée et endeuillée parce que Kostia ne cesse de la rejeter. Les autres rôles ont été portés par Mohamed Chawki Khouja, Sami Fakhet, Ghada Jebali, Meriem Essahbi et Mohamed Abidi. Sorine, le frère d'Arkadina, qui est gravement malade et se déplace en fauteuil roulant, est remplacé par un personnage féminin du même nom.

Moez Mrabet a ainsi sacrifié certains protagonistes du texte original, dont le vieux lieutenant qui est le père de Macha.Ceci a permis de concentrer les thèmes de l'adaptation. Il y a les déceptions sentimentales, avec des triangles d'amours complexes. Mais le sujet essentiel porte sur la vie de l'artiste et ses questions existentielles, entre gloire et désillusion. En fait, entre les deux écrivains et les deux actrices, le fossé est immense. Et, si la pièce de quatre actes est définie par Anton Tchekhov lui-même comme une comédie, ce sont les passages tragiques qui secouent le plus et qui incitent à réfléchir.

Tchaïka s'ouvre par le décor d'un théâtre improvisé. Kostia s'apprête à présenter une pièce qu'il a écrite qui sera jouée par Nina. C'était un long monologue en arabe littéraire sur la solitude et la lutte contre des forces diaboliques illustrées par la scénographie. La représentation a dû être interrompue car le public de Kostia a eu du mal à saisir la profondeur de ses questionnements. Les confrontations s'ensuivent, ainsi que de longues tirades où les personnages livrent leurs tourments. Les jeunes Kostia et Nina tenaient plus à la reconnaissance de leur talent qu'à la richesse et la célébrité.

De l'autre côté, Arcadina et son Alexéïevitch qui sont déjà au sommet de la gloire révèlent la face cachée de manque d'amour, de l'incertitude et du risque de décadence. Les dialogues et les apartés particulièrement poignants et crédibles soulignent le talent des artistes et reflètent un casting bien réussi. L'adaptation tunisienne a fidèlement conservé certaines répliques telles qu'elles figurent dans le texte de Tchekhov.

Tout au long de la représentation, le lac était constamment présent, entre naturalisme et symbolique. Les effets sonores reproduisent les bruits de la nature, notamment les cris des oiseaux, tout en prolongeant, sur un registre plus abstrait, les métaphores évoquées par les personnages. Il en va de même pour la mouette, à la fois présence concrète et allégorique. C'est un oiseau chassé par Kostia et dont il regrette la mort après coup. Son corps empaillé est précieusement gardé.

C'est aussi à quoi s'identifie Nina, qui rêve comme elle de liberté et d'ouvrir grand ses ailes, mais qui ne sait pas se protéger face à la cruauté du monde qui ne pardonne ni sa fragilité ni son innocence.

La musique et les effets sonores assurés par Hani Belhamadi et Karim Thlibi ont accompagné les moments de tension dramatique et la transition entre les actes. Il y a eu notamment deux chansons marquantes : la célèbre romance traditionnelle russe « Otchi Tchornye », dont on connaît la version française « Les Yeux noirs » et « Ave Maria » en russe.

Des années se sont écoulées entre le troisième et le quatrième actes. La vie des protagonistes a basculé, mais l'art reste toujours présent, salvateur et mortifère à la fois. Tchaïka, dont la durée est de 100 minutes, a été clôturée sur un ton tragique.

La pièce est ainsi le reflet des tourments universels et intemporels de l'artiste dans les différentes étapes de son parcours créatif. C'était la remise en question d'Anton Tchekhov lui-même, celui que l'on considère aujourd'hui comme l'un des plus grands dramaturges, mais dont les oeuvres n'ont pas été estimées à leur juste valeur à son époque. Ce sont aussi les moments d'oscillation entre doutes et espoirs que vivent ceux qui portent des ambitions de tout genre.

À travers cette pièce, Moez Mrabet prolonge l'interrogation de Tchekhov sur la capacité de renouveler la création artistique, sans donner de leçons de morale directes. Il nous montre que les êtres humains sont souvent frustrés par des amours impossibles et des désirs de gloire inassouvis. Il faut pourtant continuer à lutter, à défendre ses ambitions, comme Nina, plutôt que de céder comme Kostia. C'est aussi le drame des jeunes artistes, un thème au coeur des soucis contemporains. En effet, adapter Tchekhov et l'actualiser n'implique pas nécessairement de transposer l'histoire dans un autre lieu et une autre époque.

La quête de reconnaissance, les conflits générationnels entre artistes et la solitude de l'artiste mal compris trouvent toujours un écho avec notre scène culturelle tunisienne. Au-delà de la lecture psychologique, sociale et existentielle, la dimension métathéâtrale fait la force de Tchaïka. C'est le théâtre qui réfléchit sur lui-même, sur sa propre condition, son statut et son avenir même quand les rideaux n'ont pas encore baissé.