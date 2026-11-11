Afrique: 3e Festival international du cinéma au Sahara - Une dynamique régionale ascendante

En s'implantant dans le Sud tunisien, l'événement cherche à faire rayonner la région de Kébili à l'échelle internationale et à établir le Sahara comme une destination cinématographique annuelle.

La 3e édition du Festival international du cinéma au Sahara sera organisée du 12 au 15 novembre 2026 dans les localités de Mansoura et Jadida dans le gouvernorat de Kébili. Cet événement culturel itinérant vise à dynamiser les régions intérieures à travers des projections cinématographiques, des spectacles folkloriques et des rencontres artistiques. Le programme met en avant des ateliers de formation spécialisés, des masterclass animées par des figures du cinéma ainsi que des séminaires axés sur des thématiques contemporaines,telles que l'intelligence artificielle. De plus, le festival intègre un volet éducatif et social en proposant des projections dans les écoles pour sensibiliser la jeunesse à des enjeux importants comme la prévention de la violence scolaire. Soutenu par de multiples partenaires institutionnels et associatifs, le projet valorise le patrimoine local et sa dimension mémorielle, tout en offrant une vitrine aux créations documentaires et aux jeunes talents.

Les principaux objectifs du festival s'articulent autour de plusieurs axes artistiques, culturels et socioéconomiques. Le festival ambitionne de transformer le désert en une plateforme d'exposition à ciel ouvert dédiée au cinéma indépendant et aux voix émergentes. Il vise à promouvoir les paysages sahariens comme lieux de tournage et à déplacer les projections des salles fermées vers l'immensité des dunes.

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En s'implantant dans le Sud tunisien, l'événement cherche à faire rayonner la région de Kébili à l'échelle internationale et à établir le Sahara comme une destination cinématographique annuelle. Il apporte ainsi une dynamique culturelle et touristique dans une zone souffrant d'un déficit d'activités et de formations. Par ailleurs, le festival vise à connecter l'ensemble des habitants de la région (jeunes, femmes, enfants et personnes âgées) au 7e art. Il permet aux populations locales de redécouvrir la richesse de leur cadre naturel et de renforcer la fierté de leur patrimoine.

La compétition officielle est dédiée aux courts métrages professionnels. Huit films de différents pays sont présentés au public lors des projections en plein air. « Echo » de Mohamed Al Qasir et Mohamed Masli (Libye), « Ligne 49 » de Abdelatif Ben Ahmed (France), « Journey to find Mr sea's scent » de Ahmed Al Romi (Egypte), « Les tomates maudites » de Marwatiba (Tunisie), « Lobi Echosimba » de Kumbuka Maeni Eli (Congo), « Washing machine » de Anand Singh Chouhan (Inde), « Sur le fil » de Sahar Al Ichi (Tunisie) et « Volat » de Alireza Zarei (Iran). Ces oeuvres s'affrontent pour décrocher la Rose des sables d'or, d'argent, de bronze ainsi que le prix spécial du jury et une mention spéciale. Parallèlement au volet professionnel, le festival comporte d'autres catégories compétitives réservées aux films de jeunes réalisateurs amateurs et aux créations universitaires.

A travers des ateliers pratiques (écriture, réalisation, montage, image) et la mise en place du Camp national du cinéma pour la jeunesse, la 3e édition offre un espace d'apprentissage, d'expérimentation et de mentorat pour former une nouvelle génération de cinéastes. Conçu comme une caravane itinérante, il favorise le vivre-ensemble et la coexistence pacifique, en accordant une attention particulière aux femmes rurales et en les impliquant aussi bien comme spectatrices et participantes aux ateliers que comme créatrices au sein de l'exposition des industries traditionnelles du Maghreb. Les ateliers de formation constituent un axe central de sa mission d'apprentissage et d'accompagnement de la jeunesse couvrant un large éventail de spécialités techniques et artistiques : la réalisation cinématographique, atelier animé par l'acteur Atef Ben Hassine.

L'éducation au cinéma et à l'image (Projet CinéLab) conduit par le réalisateur Abdallah Chamekh, ce projet s'appuie sur un concept d'école de cinéma itinérante permettant aux participants et élèves d'écrire, tourner et monter leurs propres films. La critique cinématographique encadrée par Ons Kamoun, enseignante et présidente de l'ATPCC. L'espace cinématographique entre architecture et récit, atelier mené par le créateur visuel Skander Tlili, explorant les liens entre espace architectural, paysages désertiques et narration. L'image et le lieu, atelier dirigé par Marwen Trabelsi, réalisateur et photographe multidisciplinaire. Le film documentaire et la mémoire, atelier animé par la réalisatrice Olfa Chakroun, axés sur l'investigation mémorielle, la recherche d'archives et les techniques d'entretien. Et enfin, la conception d'affiches cinématographiques, atelier spécialisé encadré par Abdallah Chaïbi.

Ces ateliers sont intégrés au Camp national du cinéma pour les jeunes, un projet d'immersion organisé par la Délégation régionale de la jeunesse et des sports de Kébili qui rassemble des jeunes passionnés de toute la Tunisie. Les séances se déroulent directement sur le terrain dans différents sites locaux (Maison de jeunes de Mansoura, parc d'Oued El Ghariq, lycée Ibn Mandhour ou encore les sites historiques de la région).