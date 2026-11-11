Tunisie: Les axes d'une diversification économique réussie

Le Plan de développement 2026-2030 s'est fixé des objectifs socioéconomiques, certes légitimes et ambitieux, mais aussi complexes et exigeants, surtout lorsqu'on pense à la question du financement qui se positionne comme le principal challenge de la prochaine étape. On parle, en effet, d'un coût global de plus de 207 milliards de dinars, pour un volume d'investissement de l'ordre, 127 milliards, dont environ 64 milliards pour les nouveaux projets. Une complexité qui s'explique, en particulier, par le resserrement financier international, gratuit et sans fondement, et par la haute pression qui pèse sur nos finances publiques, toujours fragiles et limitées.

Une équation particulièrement complexe qui oblige notre pays à identifier de nouvelles pistes fiables pour consolider ses propres ressources, encore trop loin des exigences fixées par le nouveau plan. Un tel enjeu majeur devrait reposer, lui-même, sur certains leviers incontournables, entre autres, la diversification intelligente et bien orientée de notre base économique, toujours incapable d'atteindre un niveau de compétitivité et de productivité assez élevé ou encore de maintenir un rythme soutenu de création de richesses.

Une telle diversification aurait pour mérite d'aider à la réduction de la vulnérabilité de notre économie face aux chocs externes et aux crises sectorielles et conjoncturelles. N'oublions pas que tous les experts affirment qu'une économie reposant sur plusieurs ressources est toujours une économie moins fragile. Cela est d'autant plus vrai qu'une diversification bien conduite permet, en principe, de sécuriser, dans la durée, les entrées fiscales, d'améliorer régulièrement les recettes des exportations et de protéger le budget de l’État des éventuelles fortes secousses.

Ce processus de diversification aurait pour mérite, également, d'accélérer le niveau de création de la valeur ajoutée, de garantir une meilleure dynamique d'emploi et de valoriser notre potentiel économique.

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Toutefois, pour réussir cette orientation stratégique, il est nécessaire, d'abord, de miser sur certaines dispositions fondamentales qui porteraient, essentiellement, sur l'amélioration de l'environnement des affaires à travers l'assouplissement des procédures administratives, la valorisation du cadre réglementaire et la multiplication des avantages préférentiels.

Il est nécessaire, ensuite, de mieux investir dans les connaissances et le savoir, d'élargir le niveau de recherche et de développement industriel et de soutenir davantage le rythme de la digitalisation. Sans parler, bien entendu, de la garantie d'un potentiel humain de haute qualification. Une exigence qui dépend, elle aussi, de l'instauration d'un système d'éducation et de formation bien orienté.

Cette diversification suppose également l'instauration d'un mécanisme de contrôle et de suivi rigoureux qui soit en mesure d'identifier les points forts de ce processus, de répertorier les opportunités et d'anticiper les risques.