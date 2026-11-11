Tunisie: Ligue 1 - Le programme complet de la 8e journée dévoilé

La Ligue nationale de football professionnel a dévoilé le programme de la 8e journée du championnat de Ligue 1, qui se déroulera sur trois jours, les vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22 novembre 2026.

Les rencontres débuteront vendredi avec trois affiches programmées à 14h30 : le CS Hammam-Lif accueillera l'Étoile sportive du Métlaoui, l'Olympique de Béja recevra l'avenir sportif de la Marsa, tandis que l'ES Hammam-Sousse sera opposée à la PS Sakiet Eddaïer.

La journée se poursuivra samedi avec trois autres confrontations, toutes prévues à 14h30. Le Stade tunisien recevra l'AS Soliman, l'Union sportive monastirienne affrontera l'Étoile sportive de Sahel, alors que le Club sportif sfaxien accueillera la JS Omrane. Le dimanche sera marqué par deux affiches particulièrement attendues. Le Club Africain recevra l'Espérance sportive de Tunis dans le très attendu derby de la capitale, tandis que l'Espérance sportive de Zarzis sera opposée à l'Union sportive de Ben Guerdane. Les deux rencontres sont également fixées à 14h30.