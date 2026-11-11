Tunisie: Tozeur - Tunisie Telecom présente ses solutions numériques aux agences de voyages

10 Novembre 2026
La Presse (Tunis)

La Fédération tunisienne des agences de voyages et de tourisme (FTAV) et Tunisie Telecom ont réuni mardi les professionnels du tourisme à Tozeur. Au programme, la présentation de nouveaux services pour moderniser les agences de voyages et des échanges sur la relance de l'aéroport international de Tozeur-Nefta.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la convention signée le 20 octobre 2026 entre la FTAV et Tunisie Telecom. Les représentants de l'opérateur ont présenté aux professionnels de la région les offres prévues pour accompagner la transformation numérique de leurs activités.

Interrogé par l'agence TAP, le président de la FTAV, Mohamed Ali Toumi, a expliqué que ces services visent à aider les établissements touristiques à améliorer la qualité et la sécurité de leurs prestations, aussi bien au quotidien que lors d'événements ponctuels. La présentation à Tozeur s'inscrit dans une série de rencontres régionales dont quatre ont déjà eu lieu, a-t-il indiqué.

Des solutions pour héberger les données clients en Tunisie

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Outre la téléphonie fixe et mobile et l'accès à Internet par fibre optique, Tunisie Telecom propose aux agences de voyages d'héberger les données de leurs clients dans son centre national de données. Selon Saber Hedfi, directeur commercial des grands comptes de l'opérateur, la plupart des agences stockent actuellement ces informations à l'étranger.

Le responsable a expliqué à la TAP que cette offre vise à mieux protéger les données clients, un enjeu pour les professionnels du tourisme. L'opérateur propose également des outils pour aider les agences à mieux maîtriser leur consommation de services de télécommunications.

La relance de l'aéroport de Tozeur-Nefta en discussion

Les participants ont aussi examiné les pistes pour redynamiser l'aéroport international de Tozeur-Nefta, en associant les différents acteurs concernés. Selon Mohamed Ali Toumi, la relance de l'aéroport pourrait contribuer à renforcer l'attractivité de la région et à mieux mettre en valeur son offre touristique.

À l'échelle nationale, le président de la FTAV a relevé la reprise de certains marchés touristiques traditionnels. Il estime que cette évolution peut soutenir l'activité économique, les recettes en devises et l'emploi dans le secteur.

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