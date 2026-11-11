Tunisie: Été 2027 - Le thermomètre devrait grimper encore plus haut

10 Novembre 2026
La Presse (Tunis)
Par Imen Haouari

L'universitaire et spécialiste du climat Adel Ben Youssef confirme la tendance : l'été 2027 pourrait être beaucoup plus chaud que celui de 2026. En effet, alors que les températures ont dépassé de 1,52 °C la moyenne saisonnière, cet écart pourrait atteindre 1,7 °C en 2027.

Ces chiffres, publiés il y a une semaine, mettent en évidence le risque de voir les épisodes de chaleur devenir de plus en plus fréquents, intenses et prolongés dans la durée, selon le spécialiste qui est intervenu sur les ondes de Express FM.

Ils reflètent surtout l'impact d'El Nino qui fait de plus en plus valser le mercure. En effet, ce phénomène appelé "anomalie" climatique agit sur les températures en perturbant les mécanismes marins habituels. EL Nino agit notamment sur les alizés qui sont des vents soufflant d'est en ouest dans le Pacifique et qui poussent les eaux chaudes dans cette direction.

Le phénomène climatique va affaiblir ce mécanisme de transfert et ralentir le mouvement des eaux froides qui remontent à la surface pour remplacer les eaux chaudes déplacées par les alizés. En raison de cette perturbation, les eaux de surface restent plus chaudes.

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L'océan libère alors davantage de chaleur dans l'atmosphère, contribuant ainsi à l'augmentation des températures mondiales et à l'accentuation du réchauffement climatique.

Selon l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM), l'épisode El Niño pourrait se prolonger jusqu'en février 2027. Face à cette perturbation des mécanismes climatiques, l'universitaire Adel Ben Youssef a souligné la nécessité de faire évoluer les comportements afin de mieux faire face à cette nouvelle configuration climatique et aux épisodes de chaleur qui pourraient l'accompagner.

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