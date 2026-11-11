Tunisie: Ben Arous - Reprise des travaux d'aménagement et de réalisation du parcours de santé à Fouchana

Les travaux de réalisation et d'aménagement du parcours de santé de Fouchana, dans le gouvernorat de Ben Arous, ont repris. Une nouvelle entreprise chargée du chantier a entamé les travaux de revêtement des allées, les opérations préparatoires ainsi que l'aménagement des espaces destinés aux zones vertes.

La municipalité de Fouchana a annoncé, précédemment, la reprise des travaux sur le site, connu sous le nom de « terrain de l'Office des Céréales ». Elle a également fixé à 180 jours le délai prévu pour l'achèvement du projet, dont les travaux ont démarré le mois dernier, conformément au nouveau plan technique.

Le projet a connu une période d'interruption relativement longue depuis son lancement initial en 2022, en raison de difficultés liées à son exécution, ainsi que de la révision de son coût et de son modèle technique. Cette situation a nécessité le réexamen du dossier relatif à « l'achèvement des travaux », puis son approbation dans sa nouvelle version par la commission régionale de contrôle des marchés publics du gouvernorat de Ben Arous.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le nouveau plan technique prévoit plusieurs composantes et équipements destinés à faire de cet espace un complexe sportif et de loisirs familial intégré. Le projet comprendra notamment une piste aménagée et réservée à la pratique de la marche et de la course à pied, conçue avec des matériaux antidérapants et résistants aux conditions naturelles.

Il prévoit également un espace ouvert, équipé et aménagé pour accueillir des activités sportives en plein air, afin d'encourager la pratique du sport par toutes les catégories d'âge.

Des installations de loisirs et de détente en famille sont aussi prévues, notamment des aires de jeux pour enfants, équipées et sécurisées, des espaces verts s'étendant tout au long du parcours, des aires de repos familiales ainsi que plusieurs autres équipements.