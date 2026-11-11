Tunisie: Télévision tunisienne - Deux affiches maghrébines au programme de ce mardi

10 Novembre 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

La Télévision tunisienne donne rendez-vous aux amateurs de football, ce mardi 10 novembre, avec deux rencontres comptant pour le tournoi de l'Union nord-africaine de football (UNAF), réservé aux sélections nationales des moins de 17 ans.

La première affiche opposera l'Algérie au Maroc à partir de 14h00. Un duel maghrébin qui s'annonce disputé entre deux formations déterminées à défendre leurs chances dans cette compétition régionale. En soirée, à 17h00, la sélection tunisienne croisera le fer avec son homologue égyptienne dans une confrontation qui promet également de l'intensité. Les jeunes Aiglons tenteront de tirer leur épingle du jeu face à un adversaire de taille.

Les deux rencontres seront retransmises en direct sur la chaîne nationale Watania 2, sur la fréquence 11657.

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