Afrique: COP31 - Le pays face au défi du financement climatique

La 31e Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP31) se tiendra à Antalya, en Turquie, du 9 au 20 novembre 2026. Dans un contexte marqué par des températures record, une aggravation des effets des changements climatiques et une insécurité énergétique croissante, la COP31 constitue une occasion cruciale pour les pays d'accélérer l'action en faveur du climat et de renforcer leur coopération.

La 31e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP31) réunira à Antalya les représentants des États, des institutions internationales, des collectivités, des entreprises et de la société civile du monde entier. Dans un contexte marqué par l'accélération des impacts climatiques et la nécessité de renforcer la mise en oeuvre de l'Accord de Paris, cette conférence constituera une étape majeure pour les discussions sur l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre, l'adaptation au changement climatique, le financement climatique et la transition énergétique. Cet événement sera également l'occasion de valoriser les initiatives portées par les acteurs non étatiques et de renforcer la coopération internationale face à l'urgence climatique.

À l'approche de la COP31, la Tunisie entend défendre ses engagements climatiques et la nécessité d'un financement à la hauteur des besoins des pays en développement. Elle doit désormais transformer ses ambitions en projets financés, tout en renforçant sa résilience face au stress hydrique. Le rendez-vous d'Antalya s'annonce comme une nouvelle épreuve pour la diplomatie climatique. Derrière les engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre, une question reste déterminante : qui financera la transition, et à quelles conditions ?

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Pour la Tunisie, cette interrogation est loin d'être théorique. Elle touche directement à la sécurité hydrique, à la compétitivité industrielle, à l'agriculture et au modèle énergétique du pays. Les divergences persistent entre pays développés et économies émergentes sur le partage de l'effort climatique, tandis que les besoins de financement de l'adaptation continuent de croître. Le débat ne porte donc plus uniquement sur les objectifs à atteindre, mais sur les moyens de les rendre réalisables.

Enjeux et priorités

La participation de la délégation tunisienne à la 31e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP31) se focalisera sur les priorités nationales à définir, en prévision des négociations climatiques internationales au regard des différents thèmes inscrits à l'agenda des négociations.

Lors des travaux d'un atelier technique organisé récemment, le ministère de l'Environnement a appelé à approfondir la réflexion sur les points clés des négociations internationales focalisées sur le climat, les enjeux et priorités de la COP31 qui fait suite à la COP30, tenue à Belém, au Brésil, en novembre 2025, qui avait notamment mis l'accent sur l'accélération de l'action climatique, le renforcement du financement de l'adaptation, l'opérationnalisation des mécanismes de coopération carbone. Rappelons que la feuille de route dite de Bakou, à Belém, vise à mobiliser jusqu'à 1.300 milliards de dollars de financements climatiques par an d'ici 2035. L'enjeu de la COP31 sera de préciser comment atteindre cette échelle de financement, en combinant ressources publiques, banques multilatérales de développement, capitaux privés et mécanismes de partage des risques.

La conférence devra, notamment, examiner les progrès accomplis dans la mise en oeuvre des engagements climatiques, le niveau d'ambition des Contributions déterminées au niveau national (CDN), ainsi que la mobilisation de financements accessibles aux pays en développement pour soutenir leurs efforts d'atténuation et d'adaptation aux changements climatiques.

La CDN 3.0 : une voie ambitieuse vers décarbonation

La CDN 3.0 de la Tunisie résulte d'un processus de consultation structuré, piloté par le ministère de l'Environnement et soutenu par le Programme des Nations unies pour le développement en Tunisie. En parfaite synergie avec le Plan national de Développement 2026-2030, elle marque un tournant historique dans l'action climatique du pays. Elle affirme la volonté de la Tunisie de réduire ses émissions de gaz à effet de serre, de renforcer la résilience face aux impacts climatiques et de conduire une transition juste, impliquant pleinement les territoires et les communautés locales.

L'adaptation est au coeur de la CDN 3.0. La Tunisie subissant les stress hydriques et thermiques, la planification repose sur une approche territoriale (au niveau des 5 districts du pays) et s'aligne de manière proactive sur les cibles du Cadre de l'Objectif Mondial sur l'Adaptation (GGA). Cet alignement se traduit par des actions concrètes assorties d'indicateurs quantifiés visant à renforcer la résilience des systèmes clés dont la résilience de l'eau. En effet, face à la rareté des ressources, la CDN mise sur le dessalement et vise un taux ambitieux de réutilisation des eaux usées traitées atteignant 50 % d'ici 2035.

La CDN 3.0 place aussi les personnes vulnérables dans ses priorités. Elle intègre le concept de transition juste à travers la lutte contre la précarité énergétique, la prise en compte des pertes et préjudices climatiques. La mise en oeuvre de cette feuille de route repose sur un besoin de financement estimé à environ 55 milliards USD pour la période 2026-2035 (répartis à 47 % pour l'atténuation et 53 % pour l'adaptation, incluant le renforcement des capacités et le transfert technologique). Pour relever ce défi, la Tunisie compte s'appuyer sur la diplomatie climatique, les investissements concessionnels, et l'engagement du secteur privé.