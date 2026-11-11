Tunisie: Intelligence Artificielle - Le pays et le Maroc parmi les exportateurs de produits liés à l'IA

Dans la Région Moyen-Orient, Afrique du Nord, Afghanistan et Pakistan, le faible dynamisme du secteur privé constitue un frein important à la diffusion de l'IA vu que les entreprises investissent et innovent bien moins que leurs homologues d'économies au niveau de revenu comparable, selon la Banque mondiale (BM).

En fait, seulement 16 % des entreprises ont introduit un nouveau produit ou service au cours des trois dernières années, contre 29 % dans d'autres pays émergents et pays en développement (PEPD), selon le Bulletin économique de la Région Moyen-Orient, Afrique du Nord, Afghanistan et Pakistan « Combler les fossés, saisir les opportunités : l'intelligence artificielle, les emplois et la croissance » publié récemment par la BM.

À peine 24 % ont investi dans le capital physique et moins d'une entreprise sur cinq offre une formation formelle à ses travailleurs, bien en deçà des taux correspondants de 37 % et 30 % respectivement dans les PEPD en dehors de la région, selon la BM.

La forte présence des entreprises publiques réduit l'incitation des entreprises privées à innover

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Et d'ajouter que la forte présence des entreprises publiques qui représentent environ 20 à 50 % de la valeur ajoutée dans la région étouffe la concurrence et réduit l'incitation des entreprises privées à innover.

Ces problèmes sont aggravés par la corruption et l'instabilité politique, que 41% des entreprises des économies à faible revenu et 49 % de celles des économies à revenu intermédiaire de la région identifient comme des contraintes majeures, a expliqué la même source.

Le rapport a souligné qu'un secteur privé aux investissements chroniquement insuffisants dans le capital, les ressources humaines et les nouveaux produits n'est pas armé pour saisir pleinement les opportunités offertes par les technologies d'IA, ajoutant que la mise en place d'un environnement propice à l'essor du secteur privé est une condition préalable à une stratégie de croissance efficace portée par l'IA.

La BM a rappelé que l'IA n'est plus une technologie du futur, elle remodèle déjà en temps réel les marchés du travail, les entreprises et les services publics. Sa diffusion ouvre des opportunités, mais suscite aussi des craintes concernant les pertes d'emplois immédiates, les biais dans la prise de décision par l'IA, la confidentialité des données, la cybersécurité et les lacunes réglementaires.

La région connait plusieurs transitions vers l'IA, à des vitesses très différentes

Pour la région MENAAP, la question n'est plus de savoir si l'IA sera importante, mais à quelle vitesse elle se diffusera dans la région et si ses gains seront largement partagés, a appuyé la même source.

Le rapport a précisé que la capacité à exploiter les avantages de l'IA tout en gérant ses risques est profondément inégale dans la région. La région MENAAP ne connaît pas une, mais plusieurs transitions vers l'IA, à des vitesses très différentes.

L'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, qui se positionnent comme producteurs de technologie IA, sont les seuls pays de la région à figurer dans le top 25 mondial à la fois pour le développement de modèles d'IA et pour les capacités de calcul haute performance. Des économies à revenu intermédiaire comme la Jordanie, le Maroc, le Pakistan, la République arabe d'Égypte et la Tunisie combinent talent technique et écosystèmes numériques en croissance, tout en présentant des lacunes importantes en matière de préparation.

Même si le conflit pèse sur les perspectives régionales, de nouvelles opportunités continuent d'émerger.

La Tunisie l'un des principaux pays exportateurs de produits liés à l'IA dans la région

Certains pays en développement importateurs de pétrole, dont le Maroc et la Tunisie, développent leurs exportations de produits de haute technologie, une évolution qui témoigne d'une transition progressive vers des activités à plus forte intensité de savoir et d'une participation accrue aux chaînes de valeur technologiques mondiales.

Le Maroc et la Tunisie sont devenus les principaux exportateurs de produits liés à l'IA dans la région. Plusieurs économies du Golfe, en particulier l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, investissent également massivement dans les infrastructures numériques et de données. Cependant, ces tendances restent trop modestes pour compenser les coûts immédiats du conflit, mais elles soulignent que les perspectives de croissance à long terme de la région ne reposent pas uniquement sur les hydrocarbures, selon le document.

Nécessité de la collaboration régionale

La collaboration régionale est l'une des opportunités les plus importantes et les moins exploitées de la région MENAAP, selon la BM. Aucun pays n'a besoin de développer toutes les couches de l'infrastructure IA. Des capacités de calcul partagées, des ensembles de données linguistiques communs, des partenariats de recherche et des cadres de gouvernance coordonnés permettraient aux pays de bénéficier des capacités développées ailleurs dans la région, a fait savoir la BM.

Et d'ajouter que la collaboration est particulièrement importante pour la localisation : mutualiser les données, l'expertise et les investissements dans des modèles en arabe, en persan et dans d'autres langues locales réduirait les coûts fixes du développement d'applications adaptées localement. Pour tous les groupes, l'objectif devrait être le même : faire de l'IA un outil de productivité généralisée et de meilleurs services, plutôt qu'une nouvelle force qui viendrait creuser les écarts existants.