Tunisie: Des rencontres d'affaires tuniso-irakiennes prévues pour le 23 novembre à Tunis

La Maison de l'Exportateur à Tunis accueillera des rencontres professionnelles bilatérales entre des entreprises tunisiennes et leurs homologues Irakiennes, le lundi 23 novembre 2026 à partir de 10 heures du matin. Ces assises économiques, qui verront la participation d'une délégation d'acheteurs et de donneurs d'ordres irakiens, sont organisées à l'initiative du Centre de promotion des exportations, (CEPEX) avec l'appui de l'ambassade de Tunisie à Bagdad et de son bureau de liaison en Jordanie.

Cette action s'insère dans le cadre de la stratégie nationale visant à identifier de nouveaux marchés à l'export, à dynamiser les flux d'échanges commerciaux et à édifier des partenariats durables entre les structures productives des deux pays frères. Les services du CEPEX invitent dans ce cadre les entreprises tunisiennes désireuses de prendre part à cet événement à confirmer leur inscription au plus tard le 16 novembre 2026 via la plateforme numérique dédiée.

Cette initiative cible de manière prioritaire plusieurs filières stratégiques de l'économie nationale. Dans le secteur agroalimentaire et agricole, l'accent est mis sur la valorisation de l'huile d'olive, des dattes, des conserves, des pâtes alimentaires et des boissons.

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Le pôle des matériaux de construction est également représenté à travers l'offre en céramique, articles sanitaires, équipements électriques, peinture et marbre.

Le volet de la santé et de l'industrie pharmaceutique englobe les médicaments, les dispositifs médicaux auxiliaires, les produits cosmétiques et les équipements de pointe.

Ce forum offre en outre une vitrine technologique aux startups tunisiennes spécialisées dans le développement de solutions logicielles, d'applications mobiles, d'outils d'administration électronique et de services d'informatique en nuage.

Les opportunités de coopération couvrent le secteur de l'industrie chimique, notamment les engrais et les intrants agricoles, ainsi que la filière des énergies renouvelables à travers la fourniture de câbles, de consommables électriques et de solutions d'ingénierie technique.