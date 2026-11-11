Tunisie: Oléiculture - Fethi Ben Khalifa analyse les perspectives de la campagne et appelle à valoriser l'huile d'olive tunisienne

Comparativement aux rendements exceptionnels observés durant l'exercice précédent, la production oléicole nationale devrait enregistrer un ralentissement conjoncturel au cours de la campagne actuelle dans l'attente de la consolidation définitive des indicateurs statistiques par les services compétents du ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche.

C'est l'analyse partagée ce mardi 10 novembre 2026 par Fethi Ben Khalifa, conseiller économique de l'Union tunisienne de l'agriculture et de la pêche, (UTAP). L'intervenant a précisé que les grilles tarifaires actuellement observées sur les marchés locaux demeurent indicatives et anticipées, « l'évolution du climat marquée par la persistance de températures élevées influençant temporairement les premiers stades de la cueillette », note-t-il. Le responsable a expliqué que les tendances réelles et définitives des cours se stabiliseront de manière progressive au cours des prochaines semaines, à la faveur de la baisse saisonnière des températures qui optimisera le taux de rendement en huile de la matière première lors des opérations de trituration dans les huileries.

Sur le plan des équilibres internationaux, l'Espagne, premier producteur mondial de la filière, table sur un volume de production estimé à 1,6 million de tonnes d'olive de table et d'huile pour cette campagne, les structures de régulation ibériques ayant procédé au retrait stratégique de 180 000 tonnes de leurs stocks de réserve afin d'assurer une stabilisation harmonieuse des prix à la production et de prémunir les éleveurs des fluctuations brusques de l'offre globale.

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Évoquant les mécanismes d'accompagnement budgétaire déployés par l'État pour soutenir la consommation des ménages, le conseiller de l'UTAP a rappelé que les caisses publiques allouent des crédits d'intervention d'un montant d'environ 395 millions de dinars pour stabiliser les prix des huiles végétales de base, suggérant de mener une réflexion prospective visant à orienter de manière progressive une part de ces enveloppes vers la valorisation de la production nationale d'huile d'olive, « un choix stratégique de nature à consolider le tissu productif local et à valoriser la consommation des produits de l'agriculture tunisienne », conclut-il.