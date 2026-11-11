Afrique: Eliminatoires de la CAN 2027/L'équipe du pays affronte la Libye ce vendredi à Sfax (17h00) - Le match-tournant

Mouine Chaâbani et ses joueurs jouent gros ce vendredi après leurs premiers nuls. N'oublions pas qu'une seule sélection se qualifie dans ce groupe.

Deux premiers matches ratés pour Mouine Chaâbani qui sait bien que le match de Sfax ce vendredi contre la Libye est une dernière chance peut-être pour se replacer et avancer. Un aller-retour tournant qui va nous dire si notre équipe nationale va ou non prendre option sur la qualification à la prochaine CAN. Au passage, une liste convoquée qui a fait moins de polémique que les fois précédentes avec le retour de maints joueurs qui criaient injustice et dont les supporteurs de leurs clubs n'arrêtaient pas de râler.

L'ossature est pratiquement la même avec une insistance un peu étrange de Mouine Chaâbani sur les milieux défensifs. On en compte 7 au moins, et des joueurs qui se ressemblent dans le profil tactique. Moins de créateurs, moins de joueurs offensifs, mais des choix clairs devant, avec l'embarras du choix au poste d'attaquant de pointe par exemple. Chaâbani a tout décidé, de la liste, des joueurs à écarter et ceux à rappeler jusqu'à même la désignation des matches retard du championnat. Il a obtenu tout ce qu'il a voulu, et c'est à lui et ses joueurs de bien réagir et de gagner ce prochain match contre la Libye. Ces trois points vont devoir faire beaucoup de bien et permettre de bien aborder le match retour quelques jours après à Tripoli.

Changements

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Chaâbani n'a pas bien démarré son bail en équipe nationale. En deux matches, il n'a pas donné l'impression de mettre une esquisse de touche. Anciens cadres rappelés et jeunes promus en même temps, il a essayé de satisfaire tout le monde. Les matches de l'Ouganda et du Botswana joués à Radès ont vu 4 points se perdre naïvement avec une défense qui a encaissé trois buts, un entre-jeu pas très régulier et a aussi vu le sélectionneur national insister sur des joueurs peu convaincants comme Sassi, Talbi, Maâloul ou Dahmen, loin de donner un gage d'assurance.

Même les nouveaux jeunes utilisés comme Ayari ou Loumi, n'étaient pas brillants. Chaabani, en tant que sélectionneur, n'aura aucune excuse ce vendredi. Ce sera le dernier match qu'on joue à domicile, avant un marathon de trois déplacements. Autrement dit, la victoire ce vendredi est plus qu'obligatoire pour éviter une pression de plus. Des changements ? Une évidence pour n'importe quel observateur. D'ailleurs, Chaâbani a ignoré Valéry et Naffati et sera tenu de compter sur Zaâlouni ou Drager, il a ignoré Achouri et serait intéressé de miser sur Ltaïef ou Aouani, fraîchement débarqué.

D'autres joueurs comme Aidouni ou Ghram ont été mis à l'écart lors des deux premiers matches, et peut-être bien que Chaâbani leur accordera une chance cette fois. En tout cas, il a intérêt à mettre de l'ordre dans son équipe et à compter sur des joueurs qui sont conscients de la délicatesse du match de Sfax. L'adversaire joue bien son football technique, et mise sur des joueurs de percussion et qui se trouvent transcendés chaque fois qu'ils affrontent l'équipe de Tunisie. La balle est dans le camp du sélectionneur national et de ses joueurs.