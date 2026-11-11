Tunisie: L'USM rate son déplacement à Radès - L'illusion d'un récital

Une fois menée, l'USM a dû faire le jeu face à l'EST. Et c'est vraisemblablement la limite actuelle de ce 4-3-3 avec des Bleus qui manquent de liant technique entre le milieu et l'attaque lorsque l'adversaire décide d'attendre et de fermer les issues qui leur a coûté le match.

L'Union Sportive Monastirienne de Romain Folz a donc concédé son premier revers de la saison face à l'Espérance Sportive de Tunis au stade Hamadi Agrebi, un résultat qui l'a fait glisser au 6e rang du classement. Cependant, en dépit de la défaite, la solidité défensive globale de l'équipe reste un motif de satisfaction, mais l'animation offensive devra gagner en efficacité et en créativité pour espérer bousculer la hiérarchie lors des prochains rendez-vous du championnat. Quel plan de jeu adopté par le coach usémiste récemment et quelles sont les raisons de la défaite à Radés ?

Face à l'EST, le technicien des Bleus a misé sur une organisation en 4-3-3, un dispositif qui se mue en un 4-5-1 compact en phase défensive. Tentative de décryptage des circuits tactiques et du comportement de l'équipe à présent. Volet structure du onze usémiste, l'équipe s'est certes articulée autour de profils solides pour tenter de contrer la forte densité de l'Espérance à l'entrejeu, mais une fois encore, Romain Folz, adepte de la rotation, aurait pu prôner la stabilité-continuité à certains postes.

Cependant, en défense, le coach des Bleus a probablement aligné les meilleurs sous la main avec des latéraux de la trempe de Mahmoud Ghorbal et Youssef Herch, une charnière solide composée du tandem Rayen Azouz-Rayan Boukadida et, en renfort du quatuor classique, le latéral de métier Raed Bouchniba dans un nouveau rôle de stoppeur additionnel en situation de repli, et ce, afin d'offrir une supériorité numérique dans la surface des Bleus et aussi permettre aux deux latéraux de monter plus librement. Là, avec la contribution du pivot Ousmane Diané aussi, l'objectif était de verrouiller l'axe central face aux attaques adverses, récupérer le cuir vite et relancer vers Mazen Slama au relais.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le plan s'est fissuré en seconde période

Le plan de l'USM a frôlé la perfection en première mi-temps. Une animation défensive en bloc médian, impact physique et récupération brute de la sentinelle Diané, projection rapide orchestrée par un profil dynamique comme Mazen Slama, et Yassine Amri et Bechir Yaâkoub très excentrés pour exploiter la largeur lors des contres, tout en combinant avec Salah Barhoumi (dans un nouveau rôle lui aussi). Au final cependant, l'USM a fini par plier car son plan s'est fissuré au retour des vestiaires pour deux raisons précises, la perte des seconds ballons (sur l'action du but l'alignement de la défense est resté passif) et l'incapacité ensuite à passer en mode « attaque placée », une fois menée.