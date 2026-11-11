Tunisie/Pays-Bas - Un don de près de 61 millions d'euros pour protéger le littoral tunisien face au changement climatique

Tunis — Un accord de don de 60,92 millions d'euros (environ 204,867 millions de dinars ) destiné à renforcer la protection du littoral tunisien contre l'érosion côtière et les effets du changement climatique vient d'être signée entre la Tunisie et le Royaume des Pays-Bas.

D'après l'Ambassade des Pays-Bas en Tunisie, ce financement soutiendra la protection et la réhabilitation de quatre zones particulièrement vulnérables : Bizerte, Sousse-Monastir, le nord-est de Djerba et Béni Khiar-Yasmine Hammamet. Il contribuera à préserver les plages, les infrastructures, les activités économiques et les moyens de subsistance des populations locales.

Le don est accordé dans le cadre du programme DRIVE (Véhicule d'investissement dans les infrastructures liées au développement), un instrument de financement du gouvernement néerlandais mis en oeuvre par Invest International.

Au-delà de la restauration des plages, ce partenariat vise à protéger les populations et leurs moyens de subsistance, à soutenir les économies locales et à préserver le littoral pour les générations futures.

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En effet, le littoral tunisien constitue un patrimoine naturel et économique essentiel, qui soutient notamment le tourisme, la pêche et les moyens de subsistance de nombreuses communautés. L'érosion côtière et l'élévation du niveau de la mer exercent une pression croissante sur les plages, les écosystèmes, les infrastructures et les activités économiques qui en dépendent.

Le financement néerlandais permettra notamment de réaliser des opérations de rechargement des plages en sable marin, afin de restaurer les plages érodées et de renforcer leur fonction de protection naturelle. Ces interventions contribueront à préserver les activités économiques locales et à renforcer la résilience des territoires côtiers.

Le projet s'inscrit dans le Programme de protection du littoral tunisien (PPLT), mis en oeuvre par l'Agence de protection et d'aménagement du littoral (APAL), avec le soutien de l'Allemagne à travers la banque de développement KfW depuis 2013. Agissant pour le compte du ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ), KfW a financé plusieurs phases du programme, associant ouvrages de protection côtière, rechargement des plages et stabilisation des dunes. Ainsi, avec ce don et leur expertise en ingénierie côtière, les Pays-Bas apportent une importante contribution à cet effort commun, aux côtés de la Tunisie et de l'Allemagne, pour restaurer les plages et renforcer la résilience du littoral.

La convention a été signée à Tunis, par le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti et la présidente-directrice générale d'Invest International, Melanie Maas Geesteranus.